El mejor equipo peruano en el arranque de 2023, hasta ahora, es Alianza Lima, porque está en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga 1 y tuvo un decoroso debut en la Copa Libertadores, igualando en Matute ante Athletico Paranaense, finalista de la edición pasada del torneo.

Pese al nivel actual de los íntimos, y que vienen de ser campeones de la mano de Guillermo Salas, el periodista Erick Osores informó en ESPN que la continuidad del estratega está en duda.

La información fue una verdadera bomba, debido a que provocó un tenso momento, debido a que Peter Arévalo no está para nada de acuerdo con la presunta idea que surge entre los directivos del elenco de La Victoria.

"A mí me parecería una barrabasada cambiar a Guillermo Salas hoy. Es más, yo no sé bajo qué argumento se da esa información, cuando el equipo está peleando la posibilidad de ser campeón del Apertura, está puntero, sólido y acaba de debutar en Copa Libertadores ante el subcampeón de América. Para mí es una barrabasada que estén pensando en cambiar al técnico", dijo sin dudar Mr. Peet.

Luego, profundizó en sus dichos: "si es que salió esa información de alguien integrante del Fondo, para mí ya no es información, sino mala intención. Si alguien del Fondo le susurró esto a algún periodista, para mí eso no es información sino es mala intención para los intereses de Alianza Lima".

La pelea con Osores

Tras los comentarios duros de Arévalo, tomó la palabra Erick Osores, quien se defendió por los dichos de su colega, señalando que él simplemente estaba dando a conocer un dato que maneja.

"Pero Peter, no mates al mensajero que ese soy yo, no me mates a mí porque a mí me han dato un dato bueno", explicó el conductor del programa de ESPN.

Por último, Arávelo cerró la pelea: "Está bien, te han dado el dato a ti. pero lo están haciendo para crear inestabilidad en el plantel. Estás en la obligación de dar una noticia si te la dan, pero tengo la libertad de pensar y opinar que es una barrabasada de querer sacar a Salas siendo puntero y debutando en Copa Libertadores".