Las disculpas de Jairo Concha: "Prometo que no volverá a pasar"

Alianza Lima logró una gran victoria frente a Carlos A. Mannucci después de remontar el partido y ganando por 3-1 en la fecha 3 del torneo apertura en la Liga 1. Los dirigidos por Carlos Bustos tuvieron un mal primer tiempo, debido a que expulsaron a Jairo Concha y terminaron con el marcador abajo al finalizar los primeros 45 minutos.

En el minuto 29 de la primera mitad, Jairo Concha tuvo una discusión con Yuriel Celi, ambos excompañeros en la Selección Peruana Sub 23 dirigida por Nolberto Solano. El volante de Alianza Lima le tocó el rostro al delantero del cuadro trujillano para que el futbolista de 20 años se tirara al gramado de juego y el árbitro del partido le mostrara la cartulina roja al ‘17’ de los ‘blanquiazules’.

Tras terminar el partido y con la victoria de Alianza Lima, Jairo Concha publicó en sus redes sociales lo siguiente: “Quiero disculparme primero con mis compañeros y luego con la hinchada, son errores que no se deben cometer y lamentablemente me equivoqué, prometo que no volverá a pasar, gran triunfo y sacrificio del equipo que jugó gran tiempo con 1 jugador menos y demostraron que Alianza está para grande cosas”, así fueron las disculpas del futbolista ´blanquiazul’ desde su cuenta de Instagram.

Jairo Concha sabe que actuó mal luego de la expulsión, pero esto es lo que hará madurar al jugador en su camino como futbolista. El joven volante reconoció su error y muchos hinchas se lo aplauden, para su beneficio Alianza Lima pudo revertir la situación y ganar por 3-1 con el empuje de su hinchada y la forma en la que replanteó el partido Carlos Bustos.