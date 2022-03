Cuando él habla, siempre genera una repercusión que nadie se imagina. Leao Butrón en esta oportunidad habló con 'El Comercio' y dejó en claro aspectos que hasta el momento no estaban tan mencionados. Por eso aprovechó la entrevista con el popular medio de comunicación, y desarrolló su idea.

Sobre el famoso año de descenso con Alianza Lima, para 'San Leao' es sencillo: "La gente puede hablar todo lo que quiera, pero nunca sabrá lo que pasó adentro. Yo me quedo muy tranquilo con mi conciencia. Si volviera al 2020, haría lo mismo. No cambiaría nada. Me dí íntegro. Me comporté bien con la institución y con mis compañeros".

Después de soltar esa poderosa frase, intentó transmitir su malestar por el maltrato de muchos hinchas: "La gente olvida que, en el 2020, fui uno de los mejores arqueros de la Copa Libertadores, eso fue dicho por la Conmebol. En el torneo local, jugué muy poco, por decisiones técnicas y las respetaba. No me digan a mí que hice las cosas mal. El fútbol es un deporte de conjunto. Al final todos saben la responsabilidad de cada uno".

Finalmente, también reveló lo que fue su entrega para el equipo 'blanquiazul', silencioso por cómo lo explica: "He podido ganar mucho más dinero en otros equipos, pero preferí estar en Alianza. El tiempo es el sacrificio que todo futbolista hace. En las lesiones, por ejemplo, nunca me operé la muñeca hace varios años, y seguí jugando. Ya no podré jugar ni siquiera fútbol amateur, pero no me arrepiento. Lo hice muy contento y entregando siempre todo".