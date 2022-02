Alianza Lima empató sin goles ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao por la segunda fecha de la Liga 1. En la pasada fecha los dirigidos por Carlos Bustos solo pudieron sumar un punto de locales cuando igualaron 1-1 con Atlético Grau, en un resultado que muchos no se lo esperaban por lo hecho por los ‘íntimos’ el pasado fin de semana.

Uno de los que no ha marcado hasta el momento es Aldair Rodríguez y en el compromiso frente a Sport Boys no ha dado la talla por ahora. La periodista de Gol Perú, Nair Aliaga, disparó contra el delantero en su cuenta de Twitter: “Lo que uno espera, principalmente, de un delantero es que marque goles y bajo este concepto Aldair Rodríguez no está respondiendo desde su llegada a Alianza Lima".

Aldair Rodríguez llegó procedente del América de Cali, como una carta de gol para Alianza Lima, pero hasta el momento no anotó la cantidad de tantos como el hincha ‘blanquiazul’ podía imaginarse. Se espera y el delantero pueda destaparse a lo largo del torneo peruano y también sea eficiente en la Copa Libertadores con los ‘íntimos’.

El delantero de Alianza Lima cuenta con solo una salida internacional, luego estos serían los equipos donde jugó: Alianza Lima, FBC Melgar, Universidad César Vallejo, Alianza Atlético, Deportivo Binacional y América de Cali. Cabe mencionar que en el 2020 fue convocado a la Selección Peruana por Ricardo Gareca, siendo suplente en un partido por Eliminatorias Sudamericanas frente a Brasil en el 2021.