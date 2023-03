Pablo Sabbag le restó importancia a Universitario de Deportes: "No me enfoco en lo que hagan"

Hablando sobre el último resultado que obtuvo Alianza Lima, en su cotejo ante Sport Huancayo por la Liga 1, Pablo Sabbag hizo una reflexión. Siendo claro en que el plantel siempre quiere sumar de a tres, el atacante vio el lado positivo de las cosas y precisó que es mejor que la derrota sea ahora, para corregir, y no en Copa Libertadores.

"Queremos ganar siempre y que el hincha esté acostumbrado. Desafortunadamente no lo pudimos conseguir y toca pasar la página. A veces es positivo que se den este tipo de derrotas para ver qué estamos haciendo bien y que no. Considero que es bueno que estás cosas pasen mejor ahora que más adelante en la Copa Libertadores”, comentó el delantero de Alianza Lima, Pablo Sabbag.

Siguiendo con su alocución, el atacante también habló sobre el error que cometió Alianza Lima cuando Pablo Míguez le dio el balón a Franco Saravia y, al momento de rechazar, impactó en el cuerpo de un atacante de Sport Huancayo Rodrigo Colombo.

"Conversamos con los compañeros, los errores siempre van a estar, es parte de y vamos a intentar corregir. Por no por esa falla vamos a desmerecer todo lo bueno que se hizo. Pienso que no es momento de señalar a alguien porque acá en Alianza cuando se gana, ganamos todos, y cuando se pierde, perdemos todos", dispuso Pablo Sabbag.

Casi al cerrar su comentario, un periodista le consultó sobre cómo ve que Universitario de Deportes, el rival de Alianza Lima, esté ganando todos sus partidos desde la llegada de Jorge Fossati.

"¿Si veo lo que hace Universitario? No, realmente no me enfoco mucho en lo que hagan ellos, me importa más lo que hagamos nosotros y estoy enfocado en Alianza Lima", terminó de declarar Pablo Sabbag, delantero colombiano.

DECLARACIONES DE PABLO SABBAG