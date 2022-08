Gino Peruzzi, defensa de Alianza Lima, habló sobre su presente en el club victoriano, asegurando estar impresionado por la gran cantidad de gente que asistió el último domingo frente a Sport Huancanyo. Asimismo, se refirió al estado de Jefferson Farfán, quien todavía pasa por un proceso de recuperación para poder sumarse a la plantilla de Carlos Bustos.

"Cada vez que me consultaron por la hinchada de Alianza Lima, no encuentro palabras para describirla. Es impresionante la pasión que siente para con esta institución. A las once de la mañana el estadio estaba lleno, no entraba nadie. El aliento que se siente es increíble. Se parece a La Bombonera porque son estadios cerrados, entonces se siente mucho el aliento y es hermoso", declaró en Willax Deportes.

"Lo he visto muchísimo jugar en Europa por los equipos que estuvo. La verdad, es que una carrera impresionante. Un jugador increíble nivel de selección y mundial, de los mejores. Espero que se recupere lo más rápido posible", agregó sobre la 'Foquita'.

El próximo parte de Alianza Lima por el Torneo Clausura

Alianza Lima visitará este domingo 28 de agosto a UTC de Cajamarca, a partir de las 15:30 (hora peruana), en el Estadio Héroes de San Ramón. El cuadro íntimo buscará seguir en la senda de la victoria para pelear el Torneo Clausura, mientras que el cuadro cajamarquino buscará escalar posiciones en esta segunda mitad del campeonato nacional.