Si se habla de hallar estrategias para poder proteger el bienestar de un club, con certeza se puede decir que lo que hará Alianza Lima, es lo correcto. Desde una metodología para evitar alguna sanción deportiva radical, hasta el castigo máximo, el cual es conocido como el descenso.

La intención del club blanquiazul es proteger sus intereses deportivos, y los del grupo que actualmente están conformando, junto al Consorcio GOLPERU. Son en total 7 los equipos unidos en contra de la Federación Peruana de Fútbol, y su modelo de trabajo, correspondiente a 1190 sports.

Desde VIDENA se informó que quienes no se presenten a jugar como Cusco FC, estarían siendo descendidos si acumulan dos walkovers. Por eso, desde el Diario Líbero cuentan lo que hacen en Alianza Lima, para evitar ello: "Si bien las Bases de la Liga 1 dicen que el equipo que no se presenta a jugar pierde por walkover y si acumula dos walkover pierde la categoría, miembros del Fondo Blanquiazul han afirmado que esta disposición no sería aplicable para los clubes que, como Alianza Lima, Cienciano y Melgar, han decidido no jugar".

Esta hoja de ruta es clara, y está compartida entre todos los cuadros que están a favor del modelo de trabajo del Consorcio GOLPERU: "Según la tesis que se sostiene desde Matute, los clubes que opten por no presentarse en las primeras fechas solo podrán ser sometidos a un proceso administrativo, pero de ninguna manera se irían al descenso por acumular dos walkovers".

Finalmente, aun con todos los dimes y diretes sobre su comportamiento a horas del duelo contra Sporting Cristal. Alianza Lima lo tiene muy claro, y no va a retroceder en nada: "Como lo mencionado anteriormente, queda claro que el club de La Victoria sigue firme en su posición de no jugar la Liga 1 hasta que la FPF no levante la medida cautelar sobre los derechos de televisión".