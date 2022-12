No se dan por vencidos todavía: Sport Boys y la clave para no descender a la segunda división

La importancia de tener una administración que reaccione rápido se podría decir que es un factor a favor de Sport Boys del Callao. Pero para llegar a este asunto donde todo es crítico y desencadena en un descenso administrativo, es porque no existió ello en otros momentos. Sin embargo, hay movimientos importantes que se están realizando al parecer.

Lo cuenta Alfredo Matayoshi, administrador del cuadro chalaco, quien conversó largo y tendido para explicar el tema más polémico, el cual los tiene hoy en la segunda división: "La noticia cayó bomba, la resolución emitida mezcla temas y eso genera confusión en la hinchada. Estamos en plazo y nos niegan la licencia. Meten un fideicomiso que es parte del régimen excepcional y no de licencias y todo es confuso. No entendemos mucho la resolución e indudablemente la vamos a apelar".

Añadiendo puntos estratégicos que se pueden considerar a su favor, pero todo dependerá de su velocidad para accionar sus cartas sobre la mesa: "Hemos tenido una reunión con el señor contralor, Ricardo Samanez. El día 2 nos anunciaron todos los que necesitamos para no tener problema con la licencia y tres días después sale la resolución".

Además, denunció malos manejos de los anteriores encargados: "La administración anterior hizo factoring, pero es algo que como administradores no tenemos la facultad de hacerlo. Nos comunicaron que lo hicieron, pero no sabemos cómo porque la ley es muy clara, no se puede hacer factoring. No sé cómo obtuvieron los poderes que lo permitía y tengo una tacha de que no se puede hacer esa actividad".

Revelando cuánto es que debe hoy por hoy La Misilera, orgullo del puerto: "Nos reunimos con ellos y nos dijeron como estaba financieramente el club y así nos fuimos enterando poco a poco de la situación real de la institución. No dijeron que la deuda era de cinco millones y luego nos dimos cuenta de que eran 10 millones. Actualmente, está en 14 millones".

Entonces, todo hace indicar que acomodarán pronto esta triste situación para el pueblo chalaco, ese es el compromiso en principio: "Teníamos el camino trazado, sabíamos cuál era la ruta para obtener la licencia, cumplíamos los trámites de lo que nos exigen para estar en el régimen y por ello venimos planificando la campaña 2023. Tenemos argumentos suficientes para sacar esto adelante y venimos trabajando en ello. Le pido al hincha paciencia que saldremos de esto".