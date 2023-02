En el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1, Alianza Lima recibirá a la Universidad César Vallejo este sábado 25 de febrero. Enfrentándose en el estadio Alejandro Villanueva, Matute, el cotejo podría tener complicaciones a raíz de los derechos de transmisión.

Teniendo contrato con Consorcio Fútbol Perú para la transmisión de sus partidos como local, Alianza Lima podría pasar por el mimos problema que atravezó Cusco FC, plantel que fue obligado a pasar su partido por Liga1 MAX, cuando no tiene contrato con esa señal.

De esta forma, y teniendo la amenaza de un segundo W.O. la Federación Peruana de Fútbol logró imponer a Cusco FC que juegue y que se transmita su partido por Liga1 MAX, podiendo pasar lo mismo este sábado en el estadio Alejandro Villanueva, Roberto Silva, presidente de SAFAP, habló sobre el tema.

"No sé qué tiene que ver una cosa con la otra porque un tema es el lado comercial, este problema que están teniendo los clubes y otro es el deportivo. Si los dos equipos están en campo y no salen los árbitros no hay 'walk over', no creo que los clubes tengan una responsabilidad ahí porque 'walk over' es cuando un equipo no se presenta", comentó Roberto Silva en charla con Radio Ovación.

En ese sentido habrá que ver qué ocurre el sábado cuando Alianza Lima reciba a Universidad César Vallejo. Jugándose a las 8:00 PM, veremos si al final el partido es transmitido por Liga1 MAX, GOLPERU, YouTube o no tendrá señal, mientras el miedo a un segundo W.O. estará latente en Matute.