El representante de Hernán Barcos confirmó los últimos detalles del jugador. Alianza Lima todavía no cierra su renovación de contrato.

¿Se dará la renovación? Alianza Lima todavía no asegura a Hernán Barcos

Puede ser un aviso de algo que no podría suceder, lo cual caería bastante pesado por su trascendencia. Hernán Barcos todavía no cierra su renovación con Alianza Lima, por detalles todavía no revelados, pero que hacen un poco de ruido. Así lo confesó el entorno cercano del jugador.

El Diario Líbero pudo conversar con el representante del goleador histórico de la Copa Sudamericana. David Barcos aparte de ser el hermano de Hernán, es la persona más afín del futbolista campeón en 2021 con Alianza Lima. Es quien le mira los contratos a firmar de un tiempo acá.

+ Todo confirmado: Alianza Lima cerró el pase de un joven sub20 para el 2022

+ El otro extranjero: el nuevo nombre de un argentino que suena en Alianza Lima

+ Está hermosa: Alianza Lima presentó su camiseta para el 2022 con particular inspiración

Y lo que mencionó el representante del ídolo en Brasil fue lo siguiente: "Aún no se arregló. Estamos hablando. Somos optimistas. Confiamos en Alianza, y Hernán estaría feliz de continuar". Sin dejar en claro cuál será el futuro del referente 'blanquiazul' de la temporada ya culminada.

La información del medio de comunicación es la siguiente: "El club desea que continúe en el plantel y está haciendo denodados esfuerzos para cumplir con los requerimientos del futbolista a fin de anunciar pronto la renovación de su contrato". No obstante, todavía se desconoce cuál será el desenlace. Queda esperar.