Alianza Lima venció 1-0 a Sport Huancayo, el último fin de semana en el Estadio Alejandro Villanueva, en un partido muy cerrado, en el que Wilmer Aguirre se hizo presente en el marcador, viniendo desde el banquillo. En ese sentido, el autor del único tanto del partido habló sobre el gol que le dio los tres puntos al equipo 'blanquiazul' y dio su opinión sobre una posible renovación con el club de La Victoria.

"Feliz por marcar después de mucho tiempo. Me llegó una pelota, Hernán hace como que la para o no sé si su intención era dejarla pasar o pararla, la cosa es que el balón siguió su curso y justo me quedó a mí para poder definir. Feliz por marcar porque buscaba tanto tiempo un gol que me dé confianza y tranquilidad, y ayer gracias a Dios se pudo dar", reveló el 'Zorrito' para Radio Ovación

Sobre una posible renovación, indico: "Estoy enfocado en lo que queda del torneo, la renovación se da cuando uno hace las cosas bien, es algo que no me preocupa porque aún hay fechas de jugar. Estoy enfocado en volver a jugar una final, volver a campeonar, esa es la idea".

Asimismo, Wilmer Aguirre sobre el clásico que se acerca ante Universitario de Deportes: "Uno cuando ve que el Clásico está muy cerca, uno se va motivando. Es importante ganar en Cajamarca para poder llegar al Clásico bien. Estos Clásicos uno se motiva con simplemente estar ahí, no hay una motivación extra, todos queremos jugar ese partido".

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Este domingo 28 de agosto, Alianza Lima visitará a UTC de Cajamarca sobre las 15:30 p.m. (hora peruana) en duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2022. Luego de este duelo, el equipo de Carlos Bustos, estará listo para medirse ante Universitario de Deportes en una edición más del clásico del fútbol peruano.