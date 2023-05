Viendo su nombre en la plantilla de los jugadores titulares, Christian Cueva fue inicialista con Alianza Lima en Matute por primera vez en el 2023. Parándose en la volante, ‘Aladino’ saltó al campo emocionado.

Consciente que los reflectores estaban sobre él, Christian Cueva se paró en el mediocampo de Matute. Rodeado de Andrés Andrade, Gabriel Costa, Bryan Reyna y Hernán Barcos, el volante buscó el gol.

En una situación inédita, la primera intervención importante de Christian Cueva fue en el minuto 15 del encuentro. Realizando un amage, pero frenado por una falta, el volante propició un cobro indirecto.

CUEVA EN ALIANZA VS UCV

Portando el talento, pero no la precisión, en un resumen se dice que el primer tiempo de Alianza ante UCV no fue bueno. Incluso sin rematar al arco, no pateó ni una sola vez.

Dueño de esta nefasta estadística, los números de Cueva con Alianza en el primer tiempo no son los mejores. Valorado con un 6.6 por SofaScore, el volante tuvo 29 toques del balón, 21 pases precisos de 23 y 2 duelos ganados de 4.

PRIMER TIEMPO

SEGUNDO TIEMPO

Continuando en el campo de juego, el técnico de Alianza, Guillermo Salas, le dio más actividad a Cueva.