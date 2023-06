Lastimándose en el último cotejo de Alianza en Libertadores, Pablo Sabbag sufrió una problema en el pie a minutos de haber ingresado ante Mineiro.

Siendo cambiado rápidamente luego de detectar el problema, Pablo Sabbag se mantuvo en la banca de suplentes y se retiró del estadio con muletas.

Dejando esas imágenes poco auspiciosas, el delantero de Alianza Lima ya conocer por cuánto tiempo estará alejado de las canchas.

Llegando la información gracias a Gerson Cuba, el periodista brindó el respectivo parte médico de Pablo Sabbag.

TIEMPO DE LESIÓN DE SABBAG

Llegando la noticia la mañana de este jueves 8 de junio, se conocer que Pablo Sabbag estará por lo menos un mes de baja.

Padeciendo un esguince tras la resonancia, el delantero no entrenó este jueves, pero gracias a Dios no es una lesión muy grave.

Dando toda la información en su cuenta de Twitter, Gerson Cuba brindó los detalles del alcance de la lesión.

“Pablo Sabbag presenta un esguince y tendrá como mínino un mes de para en Alianza Lima”, comenzó Gerson Cuba.

“Se le hizo una resonancia, hoy no entrenó y me informan desde su entorno que no es nada grave y el jugador no presenta molestias por ahora