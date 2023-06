Terminando la temporada del Real Madrid, el cuadro blanco no logró ni la liga española ni la Champions League. Quizá por ello, Toni Kroos salió al frente y habló sobre los fichajes que llegarán.

Confirmándose que Jude Bellingham llegará al Real Madrid, Toni Kroos salió al frente y habló sobre el descomunal monto que pagaron por el extremo.

“¿Bellingham ha costado 103 millones? Aquí tenemos jugadores que vinieron por mucho dinero y, básicamente, ha dejado morir su carrera (Eden Hazard)”, comenzó Toni Kroos dejando el dardo.

“Se hizo un gran inversión y creo que todo el mundo entiende que no fue un buen traspaso”, cerró Toni Kroos en charla con el podcast Einfach mal luppen.

KROOS VS HAZARD EN MADRID

No sería la primera vez que Toni Kroos habla sobre Eden Hazard. No haciéndolo nunca de manera positiva, hace un par de meses le tiró toda la responsabilidad.

“No creo que Eden tenga una mala vida. Puedes compadecerte de gente que lo está pasando claramente peor. No se trata de dinero, simplemente no he sentido lástima por nadie en el fútbol”, comentó Toni Kroos.

“Por supuesto, la situación ha sido difícil durante mucho tiempo, pero al fin y al cabo, cada uno es en cierta medida responsable de su propia situación”, cerró Toni Kroos sobre Eden Hazard.