Este sábado 3 de junio se vivirá un Derbi histórico y muy especial de la ciudad de Manchester, es que City y United se enfrentarán por la final de la FA Cup, el torneo más antiguo del planeta, que se vestirá de gala en su edición 2023 con este tremendo choque.

Los celestes van por su segunda corona de la campaña tras quedarse con la Premier League y anda a la espera de lo que será su duelo ante Inter el 10 de junio en la final de la Champions League. Por su parte, los reds devils también buscarán lograr su segundo trofeo luego de ganarle al Newcastle en la Carabao Cup.

Cabe mencionar que en la actual temporada las escuadras se dividieron los triunfos, ya que los dirigidos por Pep Guardiola ganaron 6-3 y en la revancha United ganó 2-1.

MARCADOR MANCHESTER CITY VS MANCHESTER UNITED:

¿A QUÉ HORA VER MANCHESTER CITY VS. M. UNITED?

Si estás en México – 8:00 a.m.

Si estás en Perú – 9:00 a.m.

Si estás en Ecuador – 9:00 a.m.

Si estás en Colombia – 9:00 a.m.

Si estás en Bolivia – 10:00 a.m.

Si estás en Venezuela – 10:00 a.m.

Si estás en Estados Unidos – 10:00 a.m.

Si estás en Chile – 10:00 a.m.

Si estás en Paraguay – 10:00 a.m.

Si estás en Argentina – 11:00 a.m.

Si estás en Uruguay – 11:00 a.m.

Si estás en Brasil – 11:00 a.m.

Si estás en España – 4:00 p.m.

¿CUÁNDO SE JUEGA EL CITY VS UNITED?

Manchester City vs. Manchester United en vivo se verán este sábado 3 de junio por la final de la FA Cup en el estadio de Wembley.