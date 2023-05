Los derechos de transmisión han sido noticia en esta temporada, dejando a muchos conformes, como otros inconformes por las decisiones que ha estado tomando la Federación Peruana de Fútbol.

Como se sabe, hubo siete clubes que hicieron huelga para no jugar el Torneo Apertura, incluso perdieron por Walk Over en la primera fecha y en la siguiente, no dejaron transmitir sus compromisos.

Sin embargo, la empresa de telecomunicaciones, que estaba encargada de emitir los encuentros de la Liga 1 el año pasado, anunció que pasarán por la señal de Gol Perú, los encuentros de Alianza Lima, FBC Melgar, Cienciano y Binacional, esto lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

“Adicionalmente, GOLPERU nos ha informado que transmitirá los partidos de local de Alianza Lima, Melgar, Cienciano y Binacional a través de la señal GOLPERU, en cuanto se defina la situación legal de dichos acuerdos”, escribió la compañía a traves de cuenta de twitter.

Esto sin duda será la alegría de muchos hinchas del fútbol peruano, ya que algunos no estaban de acuerdo con la decisión de la FPF de cambiar de señal para disfrutar de sus partidos.