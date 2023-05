El rey de la competencia demostró por qué se le llama así en la UEFA Europa League. Cuando te pregunten si la jerarquía existe dentro del ambiente deportivo, hay que enseñar cómo se dio este duelo entre el Sevilla y la Juventus.

El cuadro español desde un comienzo se sintió más cómodo, cumpliendo con los requerimientos de su entrenador. Encontrando falencias defensivas claras en el cuadro italiano, aprovechando al máximo la velocidad de sus intérpretes.

Con eso y gracias al único gol de Youssef En-Nesyri a los 26′, luego de una jugada colectiva impactante, definió a la perfección su chance el delantero marroquí. Después, podemos hallar algunas contestaciones de la Vieja Señora, pero recién en el último minuto lo empató con Federico Gatti.

El partido de vuelta estará dándose el próximo jueves 18 de mayo desde las (2:00 PM – HORA PERUANA) en España. El que gane en esta fase de Juventus vs. Sevilla, chocará en la gran final, ante su similar de Bayer Leverkusen vs. AS Roma, el 31 de junio a las (2:00 PM – HORA PERUANA). Este magno evento se estará celebrando en el Puskás Aréna Park de Hungría.

PREVIA DEL PARTIDO – JUVENTUS VS. SEVILLA:

HOY VER EN VIVO, Juventus vs Sevilla transmisión en directo por ESPN y señal online a través de Star Plus juegan por la ida de las semifinales de la Europa League.

Enfrentándose este jueves 11 de mayo, Juventus recibe a Sevilla por la ida de las semifinales de la Europa League. Chocando en el Juventus Stadium, el partido va desde las 2:00 PM.

Llegando de tres partidos sin perder, el cuadro italiano está motivado por sacar un buen resultado ante el español. Entendiendo que un triunfo les permitiría estar más cerca de la final, Di María es la gran referencia.

Por el lado del cuadro español, llega tras vencer a un complicado RCD Espanyol. Sumando en casa, el cuadro Rey de la Europa League va por un golpe de visita que le permita aligerar el camino hacia la final.

HORARIO DEL PARTIDO

Jugando por la ida de las semifinales de la Europa League, Juventus chocará ante Sevilla desde las 2:00 PM hora de Perú. Enfrentándose en el Juventus Stadium, el cuadro italiano va por el triunfo.

CANALES DE TRANSMISIÓN

Chocando este jueves 11 de mayo en el Juventus Stadium, el partido podrá ser visto en vivo vía ESPN y online por Star Plus con transmisión directa desde Italia por la ida de la Europa League.

JUVENTUS VS SEVILLA: PROBABLES ALINEACIONES

Juventus: Wojciech Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Juan Cuadrado, Nicolo Fagioli, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Filip Kostic; Ángel Di María Dusan Vlahovic

Sevilla: Yassine Bounou; Jesús Navas, Loïc Badé, Nemanja Gudelj, Marcos Acuña; Fernando, Iván Rakitic; Lucas Ocampos, Óliver Torres, Erik Lamela; Youssef En-Nesyri.