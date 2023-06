¿Cómo ver fútbol en vivo? Sigue los partidos online y con la transmisión en directo de los duelos de este viernes 16 de junio.

Habiendo cotejos por la Clasificación a la Eurocopa y amistosos internacionales por la Fecha FIFA, revisa todos los duelos al detalle

Dividéndose la jornada en dos grandes bloques, por la mañana habrá actividad importante para el hincha peruano. Jugando la Selección, el cuadro de Juan Reynoso choca ante Corea del Sur.

Viviéndose también la clasificación a la próxima Eurocopa, los candidatos tendrán actividad: Inglaterra y Dinamarca.

En Sudamérica habrá acción: Colombia y Chile moverán el balón. Enfrentándose en condición de local, el cuadro cafetero recibe a Irak y el mapocho a República Dominicana.

Quizá el duelo más interesante es el Polonia y Alemania. Si bien es amistoso, el contexto social siempre traen buenos enfrentamientos.

CLASIFICACIÓN A LA EUROCOPA

1:45 PM – Dinamarca vs Irlanda del Norte

13:45 PM – Gibraltar vs Francia

1:45 PM – Grecia vs Irlanda

13:45 PM – Malta vs Inglaterra

VIERNES 16 DE JUNIO – AMISTOSOS INTERNACIONALES FECHA FIFA

06:00 AM – Corea del Sur vs Perú

12:00 PM – Suecia vs Nueva Zelanda

13:45 PM – Polonia vs Alemania

14:00 PM – Colombia vs Irak

19:30 PM – Chile vs República Dominicana