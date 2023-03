AHORA, Corea del Sur vs Colombia en directo vía ESPN y Star Plus transmisión en vivo desde Ulsan por el amistoso internacional de la fecha FIFA

HOY, Corea del Sur vs Colombia en vivo por ESPN y en directo vía Star Plus, chocarán este viernes 24 de marzo en el Estadio Ulsan Munsu. Programados para jugar desde las 6:00 AM, el partido será de carácter amistoso, pero el cuadro del técnico argentino Néstor Lorenzo irá con todo por el triunfo.

Llegando motivados luego de no caer en sus últimos tres cotejos amistosos, Colombia llega tras un empate ante Estados Unidos, un triunfo ante Venezuela y una victoria contra Bolivia. Buscando así seguir en la senda del triunfo, el cuadro de James Rodríguez y Radamel Falcao García irá por el triunfo.

Por el lado de Corea del Sur, el plantel tuvo un duro Mundial Qatar 2022. Pasando de la fase de grupos, el plantel cayó ante Brasil por octavos de final. No jugando desde ese 4-1, el plantel asiático quiere empezar a ganar ritmo y para ello buscará vencer a Colombia en condición de local.

Teniendo realidades diferentes, pero rivales de las mismas confederaciones, Colombia se medirá primero ante Corea del Sur y después contra Japón; mientras que, por el lado de Corea del Sur, el cuadro chocará ante Colombia y después contra Uruguay.

Corea del Sur vs Colombia: marcador en vivo y resultado en directo

Corea del Sur vs Colombia: horarios en directo para Perú

Chocando en el estadio Ulsan Munsu, Colombia y Corea del Sur se enfrentarán en un amistoso internacional por la fecha FIFA. Pensando el cuadro del técnico Néstor Lorenzo en las Eliminatoria Sudamericanas al Mundial 2026, el cotejo se disputará desde las 6:00 AM.

Corea del Sur vs Colombia: canales de transmisión para Perú

Jugando este viernes 24 de marzo por la fecha FIFA, Colombia visitará a Corea del Sur en el Estadio Ulsan Munsu desde las 6:00 AM. Chocando en vivo y en directo vía ESPN y Star Plus, el cotejo tendrá un carácter depotivo y servirá más para probar que para obtener el triunfo.

Corea del Sur vs Colombia: convocados

CONVOCADOS DE COLOMBIA

Alexis Pérez, Giresunspor

Álvaro Montero, Millonarios FC

Camilo Vargas, Atlas FC

Carlos Cuesta, KRC Genk

Daniel Muñoz, KRC Genk

Dávinson Sánchez, Tottenham Hotspur

Deiver Machado, RC Lens

Devis Vásquez, AC Milan

Diego Valoyes, CA Talleres}

Dylan Borrero, New England Revolution

Falcao García, Rayo Vallecano

James Rodríguez, Olympiakos FC

Yilmar Velásquez, Deportivo Pereira

Jhon Arias, Fluminense

Jhon Jáder Durán, Aston Villa

Jhon Lucumí, Bolonia FC

Juan David Mosquera, Portland Timbers

Juan Fernando Quintero, Junior FC

Johan Mojica, Villareal CF

Jorge Carrascal, CSKA Moscú

Kevin Castaño, Águilas Doradas

Matheus Uribe, FC Porto

Nelson Palacio, Atlético Nacional

Rafael Santos Borre, Eintracht Frankfurt

CONVOCADOS DE COREA DEL SUR

Kim Seung-gyu, Al-Shabab

Song Bum-keun, Shonan Bellmare

Jo Hyeon-woo, Ulsan

Kim Min-jae, Napoli

Kim Young-gwon, Ulsan

Kwon Kyung-won, Gamba Osaka

Cho Yu-min, Daejeon

Kim Moon-hwan, Jeonbuk

Kim Tae-hwan, Ulsan

Kim Jin-su, Jeonbuk

Lee Ki-Je, Suwon Bluewings

Jung Woo-young, Al Sadd

Son Jun-ho, Shandong Taishan

Paik Seung-ho, Jeonbuk

Hwang In-beom, Olympiakos FC

Lee Jae-sung, Maguncia 05

Kwon Chang-hoon, Gimcheon Sangmu

Jeong Woo-yeong, Friburgo

Lee Kang-in, Mallorca

Son Heung-min, Tottenham Hotspur

Hwang Hee-chan, Wolverhampton

Na Sang-ho, FC Seoul

Song Min-kyu, Jeonbuk

Oh Hyeon-gyu, Celtic

Hwang Ui-jo, FC Seoul

Cho Gue-sung, Jeonbuk