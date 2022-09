El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habló en conferencia de prensa tras el 0-3 ante el Celtic, por la UEFA Champions League. Cabe resaltar que al momento de atender a los medios, el estratega del cuadro español le restó importancia a las lesiones de Karim Benzema y Éder Militao, destacando el partido de hombres como Eden Hazard o Toni Kroos.

"Después de una primera evaluación no parece nada grave, pero esperaremos a las pruebas de mañana. No parece nada serio, puede ser una molestia pequeña de los dos. Pensaba que era un partido para Eden. Los dos centrales no saltaban mucho a la presión y su posición, no como delantero, un poco más atrás, nos podía ayudar. Lo ha hecho muy bien", dijo el técnico del actual campeón de Europa.

"Me ha parecido muy bien. A Eden le pedimos esto. No le pedimos lo de Valverde o los otros. Ha sido contudente, hemos marcado el segundo con una jugada suya y estaba en el área para hacer el tercero. Partido perfecto para él", agregó sobre el desempeño del atacante belga.

"Hemos jugado contra un equipo que puso mucha intensidad en el partido y luego sufrieron un poco. Hemos manejado bien el balón desde atrás y nos faltaba velocidad y eficacia en el último tercio que sí tuvimos en la segunda parte. La primera parte podía ser mejor, pero la segunda ha sido perfecta", finalizó Carlo Ancelotti.

Cabe resaltar que Karim Benzema se retiró durante el primer tiempo (30') en el estadio Celtic Park. El delantero francés salió del césped tras sufrir un fuerte dolor en la rodilla derecha que le impidió seguir en el partido. Es por ello que en su reemplazo ingresó Eden Hazard, quien respondió muy bien y hasta pudo anotar uno de los tantos en la victoria de 3-0 ante el conjunto escocés.

¿Cuándo vuelve a jugar Real Madrid por la Champions League?

Real Madrid jugará ante el Leipzig el miércoles 14 de septiembre a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Santiago Bernabéu. Será el partido correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League. El partido se podrá seguir por la plataforma de ESPN y Star + para toda latinoamérica.