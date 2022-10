En un grandioso partido, donde la táctica desde los cuerpos técnicos demostraron estar a la altura sin ningún remordimiento. Atlético de Madrid logró meter un resultado positivo en su visita a 'La Catedral del fútbol español'. Ahí 'Los Colchoneros' cumplieron con lo planificado, logrando sacar unidades de un terreno complicado como mínimo.

Los vecinos del Real Madrid gracias al gol de Antoine Griezmann se pusieron delante del marcador a los 47', luego de una genial jugada asociada. Contestando a quienes decían que 'El Cholo' Simeone solo sabe defender, y a la hora de proponer queda en debe. Aquí demostró ser un cuadro de élite cuando se trata de hacer daño a quien tenga por delante.

Ojo que en los minutos finales aparecieron los fantasmas porque Athletic de Bilbao forzó una jugada que puede ser penal. Pero el VAR actuó de forma correcta, corrigiendo lo que en un principio dictaminó el juez principal. Hasta ese instante los constantes ataques de 'Los Leones' fueron improductivos, porque siempre terminaron en zona sin ningún peligro. Ahí murió todo lo planificado.

Atlético de Madrid en la próxima jornada de la Liga Española 2022-23 tendrá que recibir en el 'Wanda Metropolitano' al Rayo Vallecano el martes 18 de octubre a las (2:00 PM - HORA PERUANA). Por su lado, Athletic de Bilbao deberá visitar al Getafe el mismo día, a la (1:00 PM - HORA PERUANA) en el 'Coliseum Alfonso Pérez'. Una jornada más de la más alta competencia europea. A disfrutar.

PREVIA - ATHLETIC DE BILBAO VS. ATLÉTICO DE MADRID:

El Athletic de Bilbao intentará continuar con su sólido comienzo de campaña cuando reciba al Atlético de Madrid en San Mamés el sábado por la tarde (2:00 PM - HORA PERUANA). El equipo local es actualmente tercero en la tabla de La Liga, con 17 puntos en sus primeros ocho partidos, mientras que el Atlético ocupa el cuarto lugar, un punto por detrás de sus oponentes antes de este encuentro.

El Athletic no ha terminado por encima del séptimo sitio en La Liga desde que obtuvo el cuarto sitio en 2013-14, pero tiene el aspecto de un equipo entre los cuatro primeros esta temporada, acumulando 17 puntos en sus primeros ocho partidos para sentarse tercero en la tabla. Los Leones ostentan un balance de cinco victorias, dos empates y una derrota en LaLiga esta temporada, y han sumado 10 puntos en sus últimos cuatro partidos ligueros, superando a Elche, Rayo Vallecano y Almería, anotando 11 veces en el proceso, en además de disputar el pasado fin de semana el empate 1-1 con el Sevilla.

Mientras tanto, el Atlético ingresará a este concurso luego de un empate sin goles con el Club Brugge en la Liga de Campeones el miércoles por la noche, que los dejó en el tercer paraje del Grupo B. El resultado fue suficiente para que Brugge asegurara su paraje en los octavos de final, pero el equipo de Diego Simeone está luchando contra Oporto y Bayer Leverkusen por el otro puesto de clasificación, y sería un gran golpe si no pudieran clasificarse para los octavos de final de la Copa de Europa.

El Athletic no pudo contar con Dani Vivian y Yuri Berchiche por lesión contra el Sevilla la última vez, y se espera que la pareja se pierda nuevamente este fin de semana. Ander Herrera también está sancionado tras su tardía tarjeta roja contra el Sevilla, pero no hay problemas nuevos, por lo que no sería una sorpresa ver el mismo XI que saltó al campo en el Estadio Ramón.

En cuanto al Atlético, Marcos Llorente y Felipe están de baja por lesión, pero los rojiblancos no han vuelto a encontrar novedades en su choque europeo ante el Brujas. Álvaro Morata, Yannick Carrasco y Axel Witsel podrían reincorporarse al XI para este partido, pero es probable que Joao Félix permanezca en el banquillo de los visitantes.

POSIBLES ALINEACIONES ATHLETIC BILBAO VS. ATLÉTICO DE MADRID:

XI ATHLETIC BILBAO: Simon; De Marcos, Yeray, I Martinez, Lekue; Sancet, D García; N Williams, Muniain, Berenguer; I Williams.

XI ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Reinildo, Carrasco; Koke, Witsel, De Paul; Morata, Griezmann.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL ATHLETIC BILBAO VS. ATLÉTICO DE MADRID?

Como local estará Athletic Bilbao ante Atlético de Madrid en el 'Estadio San Mamés'. Desde las (2:00 PM - HORA PERUANA) el sábado 15 de octubre. Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Española.

