Tras meses alejado de las canchas el delantero peruano Paolo Guerrero está de vuelta, porque es considerado como estelar en Avaí, elenco que lucha por no perder la categoría en el Brasileirao.

El Depredador tuvo una vez más una chance de mostrar su talento, porque fue titular este lunes en el duelo ante Internacional de Porto Alegre, justamente su ex equipo.

El rendimiento del ex Bayern Múnich no fue el de los mejores, porque incluso tuvo una clara ocasión para marcar a los 20 minutos, pero no pudo conectar el balón en plena área chica y se enojó mucho, porque hizo una pataleta como un niño dentro del arco.

Guerrero se quedó con las ganas de marcar, porque fue reemplazado a los 61' de partido, para dar paso al delantero Pablo Dyego, quien tampoco pudo marcarle al elenco colorado.

Finalmente Inter de Porto Alegre se quedó con la victoria, porque logró el 1-0 a los 97 minutos, a través de un penal que convirtió Pablo Henrique.

Avaí sufre en la tabla de posiciones, porque por ahora se encuentra en el casillero 17° del Brasileirao, con 23 puntos, tras 23 partidos jugados, y está en zona de descenso.