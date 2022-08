En la previa avisábamos que iba a ser un partidazo por donde se le mirara, y no nos decepcionaron para nada, brindando un tremendo espectáculo a sus fanáticos. Barcelona vs. Manchester City no parecía un duelo amistoso, porque dejaron todo en la cancha. Una lluvia de goles en el partido a beneficio de la Fundación Luzón para la investigación de la ELA, jugado en el 'Spotify Camp Nou'.

La oportunidad de aperturar el marcador fue de Julián Álvarez a los 21 después de una avivada del delantero de la Selección Peruana. Minutos después, a los 29' Pierre Emerick Aubameyang estableció la igualdad momentánea, calentando el ambiente. Demostrando que estaban metidos ambos conjuntos en este cotejo amistoso, la dirección técnica de ambos banquillos eso se habló en la charla táctica, al parecer. Porque no se terminaron guardando ni un solo detalle.

FC Barcelona pasó adelante en el 66' porque así lo determinó el volante central neerlandés Frenkie de Jong. Quien aprovechó una lucha hasta el final de Memphis Depay, que logró meter peligro cuando la jugada estaba casi terminada. Al instante, casi, porque corrían los 70', llegó Cole Palmer por el centro para vencer al portero 'catalán', y establecer una vez más la igualdad entre ambos clubes.

Finalmente, el previo fue para Memphis Depay a los 79', quien aprovechó una gran jugada colectiva que llegó desde la derecha con una pase filtrado. El atacante ex Lyon de Francia solo tuvo que hacer un gesto de lujo, para aprovechar su momento. Todos creíamos que ahí terminaba el cotejo, pero en el último instante un penal sobre Erling Haaland, lo terminó anotando Riyad Mahrez a los 90+9'.

Cerrando así una noche en España para el recuerdo, donde los principales ganadores son los muchachos de la Fundación Luzón para la investigación de la ELA. Una obra social de lujo, de la mano del deporte rey. Hechos así son dignos para destacar, porque nada ni nadie podrá quitar la solidaridad entre ambos equipos, que decidieron apoyar con sus mejores jugadores, a la recolección de dinero, justa y necesaria.

ESTADÍSTICAS DEL FC BARCELONA VS. MANCHESTER CITY:

PREVIA DEL FC BARCELONA VS. MANCHESTER CITY:

Este partido se ha convertido en un clásico del fútbol internacional por las potencias que chocarán, Manchester City visitará al Barcelona en el 'Spotify Camp Nou', en un amistoso por "la Fundación Luzón para la investigación de la ELA". Entre semana los hinchas del deporte rey disfrutarán de un cotejo interesante este miércoles 24 desde las (2:30 PM - HORA PERUANA), para emocionar a todos con sus mejores rendimientos.

El entrenador 'catalán' Xavi Hernández empezó la 'Liga Española' a media máquina porque de local empató 0-0 ante el humilde Rayo Vallecano, mientras que a la Real Sociedad le ganó cómodamente 4-1 como visitante. Logrando 4 unidades en las dos primeras jornadas, mostrando una evolución después de un arranque poco auspicioso. Y ahora chocará contra un gran cuadro, de jerarquía mundial, que no se la pondrá nada fácil.

Por su lado, Manchester City en tres jornadas de Premier League solo regaló un empate, y ganó los dos partidos restantes. En la fecha 1: West Ham (0-2), la siguiente jornada goleó (4-0) al Bournemouth como local. Y su única igualdad, se dio como visitante ante el Newcastle United (3-3) en un versus que sacó chispas. Y ahora visitará España, para aportar un grano de arena, por una sociedad mucho más saludable.

Veremos un once titular en 'los blaugranas' con nombres como Ferrán Torres, Braithwaite, y Kessie. Porque el fin de semana continúa la actividad en torneo local. Mientras que Josep Guardiola pondrá algo de juventud en el medio campo 'citizens', junto al posible ingreso de la estrella argentina, Julian Álvarez. Será muy interesante estar pendientes sobre cómo termina saliendo este amistoso internacional por la Fundación Luzón para la investigación de la ELA.

POSIBLES ALINEACIONES FC BARCELONA VS. MANCHESTER CITY:

XI FC BARCELONA: Peña; Garcia, Pique, Alba; Kessie, Gavi; Roberto, Torres, Pjanic, Dembele; Braithwaite.

XI MANCHESTER CITY: Ortega; Gomez, Stones, Días, Lewis; Palmer, Phillips, Grealish; Foden, Alvarez, Mahrez.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL FC BARCELONA VS. MANCHESTER CITY?

FC Barcelona de local vs. Manchester City en el 'Spotify Camp Nou', este miércoles a las (2:30 PM - HORA PERUANA). Amistoso Internacional por la Fundación Luzón para la investigación de la ELA.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE FC BARCELONA VS. MANCHESTER CITY?

