El ex portero de la Selección Peruana, Juan 'Chiquito' Flores, habló sobre el error grotesco de Gianluigi Donnarumma ante el Real Madrid.

Los partidos más importantes del mundo no pueden tener este tipo de situaciones. Cuando se trata de nivel más alto en el fútbol internacional, como es la UEFA Champions League, duelos de Selecciones Nacionales, y demás. Los ojos del mundo están encima tuyo. Eso le pasó a Gianluigi Donnarumma ante Real Madrid la semana pasada.

Y quien salió en contra del futbolista del Paris Saint Germain fue el ahora polifacético Juan 'Chiquito' Flores. Para poder hablar desde su experiencia, sobre lo que pasó con el ex AC Milan, explicando técnicamente cómo debió evitar ese 'blooper'. Llegó el consejo desde el lugar menos pensado, pero vamos con eso.

El ex guardameta de Universitario de Deportes y también de 'La Blanquirroja' obviamente, habló en el programa deportivo 'Minuto Caliente' que va por YouTube. Para dar su percepción como especialista del puesto, cuando se le preguntó por el joven italiano. Dentro de lo más destacado que mencionó Flores Asencio, fue lo siguiente.

(MINUTO 28 EN ADELANTE):

"El tema es que son errores que en Champions no se pueden ver. Son errores garrafales". Apuntó en un principio, para después detallar la razón de su respuesta. Entre broma y broma, también le recordaron el episodio frente Irven Ávila en el 'Estadio Alberto Gallardo' tapando para Unión Comercio, respondiendo de la siguiente manera.

"Uno a veces decide si enganchar o reventar. Tú quieres ser figura del partido, engancha y revienta, nada más. Lamentablemente, no reventó y ese error fue mundial. Pero el mío fue un error y no la metieron", sostuvo. Mientras decía cada una de sus palabras, no aguantaba la risa por el tema que estaban desarrollando. Un gran personaje ‘Chiquito’, y está autorizado para hablar sobre estos momentos inolvidables.