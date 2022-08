La selección peruana necesita que sus delanteros estén siempre anotando, para que así cuando les toque vestir la Bicolor estén con confianza. Uno de los nominados habituales es Santiago Ormeño, quien por fin pudo festejar.

El peruano-mexicano marcó el único tanto en la sufrida victoria de Chivas ante Monterrey, por la fecha 16 del Torneo de Apertura azteca.

El tanto del seleccionado peruano no cayó para nada bien en Rayados, y uno de sus comentaristas partidarios, Luis Fernando Ibarra, simplemente destrozó al atacante, lo trató de la peor forma, debido a que estaba muy molesto porque le hizo un gol a su equipo.

"Hay que ser muy malos para que nos meta gol Santiago Ormeño. Encima tiene la desfachatez de festejar como si fuera 7 u 8 goles cuando es un jugador limitadísimo", dijo de entrada el comunicador.

Pero Ibarra no se quedó ahí, porque siguió con su crudo análisis y aseguró que el ex León no se debería dedicar a jugar fútbol, o futbol, como dicen ellos.

"No debería ni jugar fútbol. Es limitado y para la único que sirve es para jugar play station", remató.