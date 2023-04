Christian Cueva se mostró con una confianza total de cara a que puedan eliminar su sanción. Como recordamos, 'Aladino' sufrió una expulsión en el encuentro ante Unión Comercio y quedó desafectado de los próximos partidos.

"Me imagino que eso está en curso, no he preguntado todavía. Lo real es que me tendrían que sacar esa fecha. Voy a esperar y espero que tomen la mejor decisión porque si hablamos con la verdad, hemos presentado pruebas contundentes", declaró

"El comisario y creo que algún periodista que estuvo trasmitiendo ya lo dijeron y está más que claro", dijo el mediocampista de la selección peruana sobre la suspensión de una fecha que recibió.

El jugador se refirió a lo ocurrido en Sullana: "Yo me acerqué a él (Diego Haro), a preguntarle qué le había dicho el cuarto, ya no es bueno repetirlo y es una mentira, no voy a permitir eso. No hablo mucho por la roja o la fecha de suspensión que me den, me encantaría que me la quiten por lo injusto que es pero si permitimos que esto pase y yo sea sancionado sin haber hecho nada malo, lo que generamos es que no avancemos".

Finalmente, cerró la nota mencionando sobre la Copa Libertadores: "Estamos bien, enfocados en lo que viene que es Mineiro allá en Brasil y después ya todos se están recuperando".