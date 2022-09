Dinamo Zagreb vs Chelsea EN VIVO y EN DIRECTO por la primera fecha del grupo E de la Champions League | Día, hora y canal de TV para VER la señal Streaming y ONLINE

Una nueva edición de la Champions League está por entrar a la instancia de fase de grupos y Dinamo Zagreb junto a Chelsea se medirán este martes 6 de septiembre. Enfrentándose por la primera fecha del grupo E, el duelo se jugará en el estadio Maksimir.

Siendo la primera vez que se enfrentan por la Champions League, Dinamo Zagreb tendrá la primera gran opción de sumar sus tres unidades iniciales cuando se mida ante Chelsea. Teniendo un papel estupendo en su liga local, el cuadro croata llega tras cuatro victorias seguidas.

Por el lado del Chelsea, las cosas para el cuadro del estratega alemán Thomas Tuchel llegan de forma irregular. Venciendo a Everton, Leicester City y West Ham, empató ante Tottenham y cayó ante Leeds United y Southampton. Por ello, Chelsea marcha sexto en la Premier League con 10 puntos y a 5 del líder: Arsenal.

Agrupados en el grupo E de la Champions League están el italiano AC Milan, el inglés Chelsea, el croata Dinamo Zagreb y el austriaco RB Salzburg. Así pues, Dinamo Zagreb recibirá a Chelsea y RB Salzburg se medirá ante el AC Milan.

Dinamo Zagreb vs Chelsea: ¿Cuándo juegan y cómo ver la transmisión por TV e Internet EN VIVO por la primera fecha del grupo E de la Champions League?

Dinamo Zagreb se enfrenta ante Chelsea este martes 6 de septiembre por la primera fecha del grupo F de la Champions League. El duelo se desarrollará a las 11:45 AM. y se disputará en el estadio Maksimir. Puedes seguir el duelo EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN y Star Plus y por la señal ONLINE vía Streaming por la APP de ESPN y Star Plus.

Dinamo Zagreb vs Chelsea: probables alineaciones

Dinamo Zagreb: Dominik Livaković; Stefan Ristovski, Josip Šutalo, Dino Perić, Robert Ljubičić; Arijan Ademi, Josip Mišić; Luka Ivanušec, Martin Baturina, Mislav Oršić; Bruno Petković

Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Trevoh Chalobah, Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana; Reece James, Jorginho, Mateo Kovačić, Ben Chilwell; Mason Mount, Raheem Sterling, Kai Havertz

