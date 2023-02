El más grande de todos una vez más: Lionel Messi se llevó el premio THE BEST FIFA

El nombre del jugador más importante en la temporada está ganado, confirmado, y predestinado. En la previa se habló sobre su posible triunfo en esta tarde impresionante. Siendo el protagonista dentro de los premios THE BEST FIFA. Finalmente, todo lo que se habló, fue como lo imaginamos.

Lionel Messi se llevó el premio más llamativo, conocido como el THE BEST FIFA. Ahí La Pulga superó a cracks como Kylian Mbappé y Karim Benzema, a ambos monstruos les dé ganó con total determinación después de conseguir el título mundial con la Selección Argentina.

Después, no menos relevante, están los premios para el 11 ideal repleto de estrellas, tanto para el balompié femenino como el masculino. Después los mejores porteros, la mejor afición, entrenador y demás. Un momento icónico para todos. Nos quedamos satisfechos por informar en cada momento lo que pasó hoy.

Saludos cordiales para Alexia Putellas, Luka Lochoshvili, Lionel Scaloni, Sarina Wiegman, Marcin Oleksy, entre otros. Por haber hecho las cosas tan bien, al punto de emocionar a todos, y a cada uno de los presentes. Ahora solo queda esperar que el fútbol siga entregando alegrías, todo en torno a un balón, el cual tanto amamos.

PREVIA - THE BEST FIFA:

Lionel Messi es el ganador del The Best FIFA como el mejor jugador del Mundo en 2022.

Alexia Putellas se lleva el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA. Superó a Alex Morgan y Beth Mead. La capitana del FC Barcelona sigue haciendo historia.

¡EL 11 DE LA TEMPORADA PARA EL THES BEST FIFA!

Portero: Courtois.

Defensores: Hakimi, Virgil van Dijk y Joao Cancelo.

Mediocampistas: Kevin De Bruyne, Luka Modric y Casemiro.

Delanteros: Lionel Messi, Mbappé, Karim Benzema y Erling Haaland.

La hinchada argentina se llevó el premio a la MEJOR AFICIÓN en el THE BEST FIFA:

"Le agradezco a los 26 jugadores que nos llevaron a la gloria, sin ellos no hubiéramos conseguido nada. Le agradezco a todo mi cuerpo técnico, que son mis amigos. No hay cosa más linda que ver a tu gente feliz. Hemos jugado para ellos". Emotivas palabras de Lionel Scaloni tras recibir el premio.

El director técnico argentino, Lionel Scaloni, ganó el premio The Best como mejor entrenador de fútbol del Mundo.

“Siempre me preguntan quiénes son mis ídolos o a quiénes miraba cuando era chico. Ver a mi mamá limpiar edificios 8 o 9 horas y ver a mi papá trabajar. Mis ídolos son ellos”. Firma, Emiliano Martínez, PORTERO THE BEST FIFA.

El argentino, Emiliano Martínez,se llevó el premio al MEJOR PORTERO para el THE BEST FIFA:

Dentro de las personalidades más importantes de este magno evento, está Lionel Messi junto a su pareja. Además, el campeón del mundo francés, Kylian Mbappé.

Marcia Cibele Aoki, esposa de Pelé, recibe el premio homenaje a la leyenda brasileña de manos del gran Ronaldo Nazario. Enorme momento emotivo.

Comenzó la ceremonia oficialmente.

Hoy se entregan los premios The Best de la FIFA con cuatro ternas con participación argentina. Esa podría ser la novedad más importante en estos momentos, hay un claro favoritismo, pero sus éxitos deportivos. Está muy bien, se tiene que aceptar como tal, ahora veremos si logran ganarlo.

Lionel Messi (mejor jugador) es el principal candidato del campeón del mundo. Emiliano Martínez (mejor arquero) como uno de los referentes de La Albiceleste, peleará al ciento por ciento este galardón, es considerado como uno fijo. Lionel Scaloni (mejor entrenador), este junto a La Pulga, deberían ganar muy fácil.

Mientras que en el lado de la hinchada, aparece Argentina como centro de concentración de fanáticos. Hecho que le encanta a la FIFA, como entidad, que premia el amor de los fanáticos hacia sus colores. Hoy, lunes 27 de febrero, se realizará en instantes, la ceremonia FIFA THE BEST en París, Francia, nos dejará buenas imágenes.