Al minuto del partido ya estaban un paso adelante del rival, y con el paso del cotejo se fueron colocando dentro de los favoritos para hacerse de este enfrentamiento en el papel, duro, por lo que significaba el poderío de ambos. Manchester City logró golear por 3-0 al Wolverhampton como visitante, en una nueva jornada de la Premier League.

Los dirigidos por el 'Pep' Guardiola sufrieron un poco con la presión alta de 'Los Wolves', pero ya al minuto 16 gracias al gol de Erling Haaland, estaban acomodando todo a su favor. La expulsión de Nathan Collins ayudó mucho, para respirar en el cuadro visitante. Por eso, el primer tiempo fue un proceso mucho más llevadero, con el dominio del balón, y los ataques peligrosos.

Corría el minuto 69 y cayó la goleada, porque se descolgó una vez más Phil Foden, quien se anotó un gol más en su carrera. El volante inglés sentenció la diferencia de tres tantos, asesinando el futuro inmediato del equipo dueño de casa. Que terminó cosechando una nueva derrota contra los celestes de la 'Ciudad de Manchester', todo esto pasó en la fecha 8.

En la próxima jornada, Manchester City tendrá el clásico de la ciudad ante 'Los Red Devils' como local, programado para el 2 de octubre, desde las (8:00 AM - HORA PERUANA). Por su lado, Wolverhampton tendrá que visitar al siempre complejo West Ham el sábado 1 de octubre, desde las (11:30 AM - HORA PERUANA). Ambos son unos grandes partidos, habrá que estar atentos a todas las novedades de por medio.

PREVIA - WOLVERHAMPTON VS. MANCHESTER CITY:

El primer lugar en la tabla de la Premier League está en juego para el Manchester City cuando viaje a 'Molineux' para enfrentarse al Wolverhampton este sábado muy temprano (6:30 AM - HORA PERUANA). Los 'Citizens' ganaron 2-1 al Borussia Dortmund en la Liga de Campeones a mitad de semana, mientras que los anfitriones no han estado en acción desde que vencieron al Southampton 1-0 el 3 de septiembre.

Desde convertirse en el nuevo delantero estrella de los Wolves hasta sufrir una devastadora lesión en el ligamento cruzado anterior en su primera mitad de fútbol para el equipo de la Premier League, Sasa Kalajdzic pasó por todas las emociones mientras ahora se embarca en el largo camino hacia la recuperación. Con Raúl Jiménez también luchando por cortar su mala racha, los 'Wolves' recurrieron al ganador de la Premier League, Diego Costa, para encabezar su cargo, con el ex jugador del Chelsea trayendo su estilo de juego feroz y controvertido a Inglaterra por otro año.

Los visitantes también siguen siendo bastante afortunados en el frente de las lesiones, y Aymeric Laporte, quien sufrió una lesión en la rodilla en 'Molineux' la temporada pasada, debería volver a la acción después de la pausa internacional tras su regreso a los entrenamientos. La racha invicta del City en todas las competiciones asciende ahora a ocho partidos, cuatro de los cinco más recientes terminaron en victoria, y ha pasado más de un año desde que los hombres de Guardiola perdieron un partido fuera de casa en la Premier League.

Ruben Dias esperará regresar a la línea de fondo para el City, que también tiene a Phil Foden y Bernardo Silva listos para regresar a la línea de ataque, con Jack Grealish y Riyad Mahrez aparentemente dispuestos a abrir paso. Sin embargo, en los locales, Costa debería estar listo para hacer su debut con el equipo de Lage contra los campeones reinantes, aunque Hwang Hee-chan está esperando entre bastidores en caso de que el jugador de 33 años necesite más tiempo para ponerse al día.

POSIBLES ALINEACIONES WOLVERHAMPTON VS. MANCHESTER CITY:

XI WOLVERHAMPTON: Sa; Jonny, Kilman, Collins, Ait-Nouri; Nunes, Neves, Moutinho; Neto, Hwang, Podence.

XI MANCHESTER CITY: Ederson; Stones, Akanji, Dias, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Silva, Haaland, Foden.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL WOLVERHAMPTON VS. MANCHESTER CITY?

Wolverhampton será local en el 'Molineux Stadium' ante Manchester City, desde las (6:30 AM - HORA PERUANA) este sábado 17 de septiembre por la jornada 8 de la Premier League.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE WOLVERHAMPTON VS. MANCHESTER CITY?

