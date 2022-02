Roberto Siucho ya no jugaría más en China y su futuro estaría en Colombia o Estados Unidos. La ‘U’ no es opción en estos momentos

No irá a la 'U': Siucho tiene dos posibles destinos internacionales

Roberto Siucho ya no es más jugador del Kunshan FC de China y uno de sus sueños es regresar al Perú para jugar por Universitario de Deportes y aprovechar, de esa manera, lo pueda ver Ricardo Gareca y dependiendo de su desempeño tenerlo en cuenta para ser convocado a la Selección Peruana, pues pertenecer a la ‘bicolor’ no ha salido de la cabeza del volante.

El periodista Gustavo Peralta publicó en su cuenta de Twitter información sobre el exjugador ‘crema’: “Como se sabe, Roberto Siucho tiene el deseo, la ilusión, de volver a Universitario. Es lo que más quiere, le encantaría, pero no hay nada de nada, al menos por ahora. Por tal razón, se trabaja opciones para él en Colombia y la MLS”, dijo el reportero de ESPN.

Cabe mencionar que Roberto Siucho tuvo que renunciar a la nacionalidad peruana para obtener la china y pasar a llamarse Xiao Taotao, debido a que el equipo del continente asiático le ofrecía un gran proyecto a largo plazo que convenció al volante. Aún no define su futuro el exdelantero Kunshan FC, pero opciones de otros equipo tiene al parecer.

Como dijo Gustavo Peralta, llegar a Universitario de Deportes no es una opción por el momento, debido a que la institución ‘merengue’ no ha dado luces sobre estar interesados por Roberto Siucho, aunque hace algunos días atrás el técnico Álvaro Gutiérrez no descartaba sumar otro refuerzo en el plantel, debido a que los de Ate afrontarán tres torneos en esta temporada.