Pablo Lavallén sobre el duelo ante Independiente del Valle: "No es una revancha"

¡Calienta la previa! Esta noche Melgar e Independiente del Valle medirán fuerzas en el marco del duelo de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. En relación a este partido, el DT de los rojinegros brindó una entrevista donde se refirió al encuentro y al rival.

"Cuando uno asume un club, siempre espera tener buenos resultados. Asumir a un club como Melgar, que había ganado el torneo local y clasificado a cuartos, era un desafío difícil porque hay que mantener la vara alta. Mientras íbamos conociendo a los futbolistas, pudimos ganarle a Inter", sostuvo para el portal 'Ecuagol'.

Adicionalmente, también se refirió a la llave previa que afrontó para llegar hasta esta instancia del certamen. El técnico argentino resaltó mucho la intensidad del equipo, algo que consideró determinante para dejar eliminado a Internacional.

"Sabíamos que íbamos de punto en la previa. Pero también reconozco que nuestro equipo es más intenso que el promedio de los otros de Perú. Teníamos la chance de aprovechar la localía pero no lo hicimos. Sin embargo, ese partido nos sirvió para darnos cuenta que ellos tenían jerarquía a nivel individual, pero no tanto a nivel colectivo", manifestó.

Finalmente se refirió a la final de la Sudamericana 2019, donde precisamente enfrentó a los ecuatorianos: "Es un rival que me dejó sin ser campeón. A título personal lo tomo como enfrentar a un rival que ya conozco, pero no es una revancha, sí una linda oportunidad de llevar a un equipo peruano a una final. Eso es lo que más me motiva"