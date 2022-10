El Orlando City no pudo en su visita al Inter Miami en el DRV PNK Stadium y se llevó una goleada para el olvido.

Inter Miami goleó como local por 4-1 al Orlando City en el derbi de Florida (EE.UU.), en un triunfo que a falta de una jornada los clasifica matemáticamente a los 'playoffs' de la MLS. Pedro Gallese fue titular en la visita, y se llevó la peor parte tras quedar en ridículo en los primeros segundos del partido, cuando Leonardo Campana le marcó un gol desde fuera del área, mientras que Wilder Cartagena ingresó en la segunda mitad.

No hubo que esperar mucho para ver el primer tanto y, de hecho, Campana firmó el gol más rápido en la corta historia de Inter Miami. Solo habían pasado 35 segundos cuando el ecuatoriano se coló a la carrera entre los dos centrales de Orlando y definió con una calidad espectacular que dejó en ridículo al portero de la Selección Peruana, quien había salido mucho de su área.

Luego del gol, Orlando City intentó generar ocasiones de peligro, pero el partido estaba siendo controlado perfectamente por el cuadro 'rosado'. Cabe resaltar que este duelo fue un partido muy especial para Higuaín por ser el primero después de anunciar su retiro del fútbol el pasado lunes. El argentino contribuyó con un doblete (38'y 51') para llegar a 16 goles en esta temporada.

Luego Ariel Lassiter (56') marcaría el 4-0 para el Inter Miami, que ya 'aplastaba' a la visita en el derby de Miami. Y cuando todo parecía quedar así, el equipo de Pedro Gallese y Wilder Cartagena (entró a los 63'), lograría descontar por intemedio de Ercan Kara para el 4-1 final.

Cabe resaltar que Leonardo Campana no completó el partido debido a una nueva lesión, lo que provoca que no pueda explotar todo su potencial, pues al minuto 33 tuvo que ser sustituido debido a una molestia que le impidió continuar el encuentro. El atacante ecuatoriano no fue convocado por el DT Gustavo Alfaro, para los últimos amistosos de Ecuador previo al Mundial Qatar 2022.