La Serie A adelanta fechas en el año del Mundial y entre semana se juega la cuarta fecha, donde el campeón AC Milan visitó a Sassuolo en el Mapei Stadium – Città del Tricolore.

El cuadro Rossonero mantuvo su invicto en el Calcio, aunque cedió unidades, debido a que se tuvo que conformar con un empate 0-0 ante el cuadro que viste de verde y negro.

La jugada más importante del compromiso se dio a los 23 minutos, cuando Domenico Berardi tuvo la opción de anotar mediante un tiro desde el punto penal, sin embargo el arquero francés Mike Maignan estuvo notable para contener.

Con el empate AC Milan queda como líder de la Serie A con ocho puntos, mientras que Sassuolo llega a las cinco unidades.

En la próxima fecha el campeón de Italia tendrá un desafío mayor, porque se verá las caras con Inter de Milán en el clásico.

La previa

El camino del campeón se reactiva entre semana para poder jugar contra un equipo que siempre se muestra complicado ante los grandes en cada jornada. "La Serie A" italiana tendrá un partido entre dos conjuntos con ofensivas bastante potentes, lo cual es seguramente un espectáculo para disfrutar, según la opinión de los neutrales, con ataques constantes y situaciones de buen fútbol.

La cuarta jornada entre Sassuolo y AC Milan arrancará desde las (11:30 AM - HORA PERUANA), en el 'Stadio Citta del Tricolore' este martes. Donde la visita deberá defender su título de monarca, sumando unidades de manera constante. Hasta el momento tienen 7 puntos en 3 partidos, entonces no han perdido pisada, y eso termina siendo un determinante, para ponerse como favorito en este momento.

Por parte de Sassuolo se confirmó que no estará presente el defensa de nacionalidad turca, Mert Muldur, quien se marchó lesionado en el partido contra Juventus hace dos semanas aproximadamente. Además, está el caso de Hamed Junior Traore, quien sufrió un problema muscular en mayo, desde ahí no encontró titularidad, ni oportunidad de poder competir. Ambos jugadores son baluarte para el equipo dueño de casa.

Caso similar, es el del histórico sueco, Zlatan Ibrahimovic, quien todavía no levanta el problema de su rodilla en mayo. Junto a Rade Krunic, quien tuvo un problema muscular contra Udinese el pasado 13 de agosto. El lado positivo por parte de los 'rossoneros' es la inclusión del belga Charles De Ketelaere, quien ingresó muy bien, y se hizo dueño del medio campo.

POSIBLES ALINEACIONES SASSUOLO VS. AC MILAN:

XI SASSUOLO: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

XI AC MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL SASSUOLO VS. AC MILAN?

Sassuolo será local este martes 30 desde las (11:30 AM - HORA PERUANA) ante el AC Milan en el 'MAPEI Stadium - Città del Tricolore'.

