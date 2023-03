Este domingo 26 de marzo desde las 11:00 AM, Inglaterra vs Ucrania en vivo desde Wembley por la jornada 2 del grupo C de las Eliminatorias Eurocopa 2024

VER, Inglaterra vs Ucrania en directo vía ESPN y en vivo por Star Plus en Wembley por la fecha 2 del grupo C de las Eliminatorias Eurocopa 2024

AHORA, Inglaterra vs Ucrania en vivo y en directo vía ESPN y Star Plus desde Wembley, chocan por la fecha 2 del grupor C de las Eliminatorias Eurocopa 2024. Enfrentándose desde las 11:00 AM, el partido será vital para los dirigidos por Gareth Southgate pues llegan de vencer a Italia con un tanto de penal de Harry Kane.

Con el ímpetu que solo tienen los que ganan, Inglaterra afronta su segundo partido del grupo C de las Eliminatorias Eurocopa 2024 en casa. Recibiendo en Wembley a Ucrania, el cuadro de Gareth Southgate no podrá contar con Luke Shaw, expulsado en el duelo ante Italia.

Por el lado de Ucrania, el cuadro del técnico Oleksandr Petrakov tuvo un reñido cotejo ante Escocia. Afrontando el partido en calidad de local, pero jugando en Polonia, Ucrania no pudo abrir el marcador y sumó un punto que pudo ser más.

En ese escenario, Inglaterra irá por otros nuevos tres puntos ante Ucrania. Con un afilado Harry Kane, y un movedizo Jack Grealish, el cuadro local buscará seguir sumando en Wembley ante una dolida Ucrania, que llega tras sumar solo un punto en su debut en las Eliminatorias Eurocopa 2024.

Inglaterra vs Ucrania: marcador en vivo y resultado en directo

Inglaterra vs Ucrania: horarios en vivo en Perú

Chocando desde las 11:00 AM. en Wembley, Inglaterra y Ucrania se medirán por la fecha 2 del grupo C. Empezando a definir qué selecciones pasan a la Eurocopa 2024, un triunfo es vital para ambos países, pensando que sumaron en la primera jornada.

Inglaterra vs Ucrania: canales de transmisión en Perú

Midiéndose por la fecha 2 del grupo C de las Eliminatorias Eurocopa 2024, Inglaterra y Ucrania chocarán desde las 11:00 AM en vivo y en directo por la señal online de ESPN y la transmisión de Star Plus. Además, podrás tener todos los goles, el resumen y las jugadas en Bolavip.pe.

Inglaterra vs Ucrania: probables alineaciones

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish

Ucrania: Lunin; Tymchyk, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Ignatenko; Yarmolenko, Dovbyk, Mudryk