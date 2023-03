Un encuentro muy interesante se vivió en el Estadio Diego Armando Maradona, donde Inglaterra derrotó por 2-1 a Italia. Este encuentro fue válido por la clasificación a la Eurocopa 2024.

El primer tanto del partido llegó a los 13' minutos, en un saque de esquina y en medio de rebotes, Declan Rice ponía el 1-0. Todo el primer tiempo, los blancos fueron los amplios dominadores del partido, y antes de irse al descanso, a los 44' Harry Kane vía penal pondría el 2-0.

Ya para el segundo tiempo, el duelo se pondría para ambos, porque los Gli Azzurri reaccionaron y afinaron sus acciones de goles. Tanto así que en una jugada elaborada entre Barella y Verrati, llegó el descuento a los 56' por obra del debutante con la selección italiana, Mateo Retegui.

Con este resultado, Los tres leones se ponen a punto y sueñan con clasificar a la Euro 2024; y por qué no, ganarlo también.





PREVIA ITALIA VS. INGLATERRA:

AHORA, Italia vs Inglaterra con la transmisión en vivo y en directo por ESPN y la señal online de Star Plus, chocarán este jueves 23 de marzo en el estadio Diego Armando Maradona. Midiéndose por la primera fecha del grupo C de las Eliminatorias Eurocopa 2024, el cotejo se realizará desde las 2:45 PM.

Llegando con el ánimo a tope luego de haberlos vencidos por la Nations League, Italia buscará reafirmar su triunfo sucedido en el 2022. Buscando así sumar sus tres primeros puntos de local, el cuadro entrenado por el técnico Roberto Mancini quiere triunfar.

Pero al frente estará la siempre poderosa Inglaterra. Sufriendo una dura derrota en la Copa del Mundo Qatar 2022, el plantel del técnico Gareth Southgate buscará la venganza ya que cayó en la Nations League ante Italia y viene tras una derrota ante Francia en cuartos de final.

De esta forma, y también estableciéndose como uno de los duelos más llamativos del jueves 23 de marzo, Italia e Inglaterra chocarán desde las 2:45 PM. en el estadio Diego Armando Maradona por la fecha 1 del grupo C de las Eliminatorias Eurocopa 2024.

Italia vs Inglaterra: horario transmisión en vivo para Perú

Jugando este jueves 23 de marzo, Italia e Inglaterra se enfrentarán desde las 2:45 PM. en el estadio Diego Armando Maradona. Chocando por la fecha 1 del grupo C de las Eliminatorias Eurocopa 2024, el duelo será vital para ambos si desean acceder al certamen europeo.

Italia vs Inglaterra: canales y señales en directo para Perú

Enfrentándose desde las 2:45 PM, Italia e Inglaterra chocarán en el estadio Diego Armando Maradona. Chocando por la fecha 1 del grupo C de las Eliminatorias Eurocopa 2024, la transmisión en vivo y en directo llegará por ESPN y Star Plus. Además, podrás tener los goles, resumen completo y mejores jugadas en Bolavip.pe.

Italia vs Inglaterra: probables alineaciones

Italia: Donnaruma; Spinazzola, Scalvini, Romagnoli, Di Lorenzo; Tonali, Verrati, Pellegrini; Chiesa, Berardi y Scamacca.

Inglaterra: Aaron Ramsdale; Chilwell, Guéhi, Stones, Reece James; Declan Rice, Jude Bellingham, James Madison; Phil Foden, Saka y Harry Kane.