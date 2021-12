Yordy Reyna es uno de los futbolistas peruanos que más tiempo lleva en el extranjero. Hace más de 8 años, en junio del 2013, el Salzburgo de Austría le compraba su pase a Alianza Lima y desde aquel momento, el jugador solo ha regresado por vacaciones o por convocatorias a la Selección Peruana.

Entonces, pasó por el fútbol austriaco, tanto en primera como en segunda, como también por la Bundesliga 2. En aquella experiencia compartió con nada menos que Sadio Mané, hoy estrella del Liverpool. Luego, se fue a Canada, donde compartió con Davies, hoy figura en el Bayern Munich.

Después de esto, fue a Estados Unidos a seguir jugando la MLS. Su destino fue el DC United, donde estuvo con su compatriota Edison Flores. Lamentablemente, no pudo consolidarse. En este 2021 no jugó demasiado y su equipo no tuvo grandes resultados colectivamente.

Por esto último, se hablaba de un posible retorno al fútbol peruano. Cuando se le vio en Matute alentando a Alianza Lima, muchos lo dieron por hecho. Este viernes, sin embargo, salió otra información: "Una fuente confiable me informa que el volante Yordy Reyna llegó a un acuerdo con Charlotte FC y podría ser anunciado por la nueva franquicia hoy o mañana".

Esta información la dio Niko Moreno de Colombia sobre el nuevo equipo que estará en la MLS el próximo año. Ya se verá si se termina confirmado. Lo cierto es que la opción de Alianza parace lejano. Igual, si se da, felicitamos a la Magia.