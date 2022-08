Un nuevo episodio lamentable volvió a suscitarse en la Copa Perú, en el duelo entre los clubes de Defensor Yanatile vs. Municipal Ccatcca, por la Etapa Departamental de Cusco. En este encuentro el árbitro Elber Zavala sufrió la pérdida de la vista del lado izquierdo tras la agresión de los jugadores, cuerpo técnico e 'hinchas', debido a que a criterios de los ya mencionados, no realizó un buen arbitraje.

"Mi salud es prácticamente difícil de asumirlo, porque tengo pérdida de la vista del lado izquierdo completo, producto de una agresión por ser árbitro en el duelo entre Defensor Yanatile Vs. Municipal de Ccatcca", manifestó.Todo fue post partido. Empataron 1-1 y el empate no favorecía al equipo local. Me corretearon jugadores, cuerpo técnico. Me cayeron golpes no solo a mí, sino a mis asistentes. Pero yo fui el más buscado", declaró muy triste el árbitro del encuentro tras perder la vista.

La sede fue en el Estadio Municipal de Yanatile, donde el marcador terminó igualado 1-1 y, por ende, el cuadro de Defensor no iba a poder seguir compitiendo en el popular "Fútbol macho". Esto genero la molestia de los jugadores, comando técnico e hinchada de Defesor Yanatile, quienes fueron directamente a agredir a los árbitros del compromiso sin ningún tipo de compasión.

Asimismo, el árbitro indicó que no hubo el resguardo policial solicitado por la terna arbitral. Los efectivos no tenían el equipo adecuado para evitar la agresión de las personas, por lo que los daños fueron perjudiciales. "No sentí el apoyo de la policía. Solo hubo cuatro personas, luego llegaron dos más y sin escudos. Yo avisé que haya resguardo policial antes del partido. Jugadores, hinchas y dirigentes están identificados".

Comunicado de la Asociación de Árbitros de Fútbol de Cusco

"Expresamos malestar y una profunda preocupación por los actos violentos y vandálicos ocurridos contra la terna arbitral. Rechazamos firmemente la violencia, falta de respeto y todo tipo de agresión verbal y física como mecanismo como resolución de diferencias", se lee en el comunicado.

"Estaremos atentos a que las respectivas sanciones sean aplicadas a la brevedad posible, siendo este un precedente para que las autoridades deportivas brinden todas las garantías para el correcto desarrollo del espectáculo deportivo".