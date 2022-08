Carlos Cáceda calienta el FBC Melgar vs Internacional de Porto Alegre por la Copa Sudamericana: “Jugamos 11 contra 11, el valor económico no influye”

Quizá presentándose como el partido más importante de FBC Melgar en el segundo semestre del año, el cuadro de Arequipa se medirá ante Internacional de Porto Alegre. Por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el guardameta Carlos Cáceda habló sobre el enfrenamiento.

Haciendo pie en las diferencias económicas de los planteles, el portero Carlos Cáceda le restó importancia al factor dinero. Mencionando que eso no interviene en el campo de juego, el guardameta peruano recalcó que en la cancha todos son iguales.

“Juegan once contra once. Más allá del valor económico, cuando estamos en la cancha eso no influye. El equipo se va a preparar, estamos entusiasmados y con muchas ganas y que esas ganas y emoción se transmitan en el partido”, destacó el portero Carlos Cáceda en entrevista con GOLPERU.

Siguiendo en esa línea, el portero también habló sobre lo que espera del cotejo. Siendo consciente que el cuadro brasileño parte con cierto respaldo, el portero de FBC Melgar destacó que el cuadro se prepara de la mejor manera.

“Todo puede pasar. Se están preparando ellos también, pero eso no está en nuestra cabeza. En nuestra cabeza está tratar de hacer un buen partido, de presionar como venimos haciendo, no mirar las camisetas ni nada y sé que va a salir airoso”, explicó el portero de 30 años.

VALOR ECONÓMICO DE FBC MELGAR VS INTERNACIONAL

Entrenados por el técnico Pablo Lavallén, FBC Melgar cuenta con dos títulos del fútbol peruano. Fundado el 25 de marzo de 1915 (107 años), el cuadro de Arequipa vale hoy 10.48 millones de euros.

Mirando al frente de la vereda, el plantel de Internacional de Porto Alegre es dirigido por Mano Menezes. Fundado el 4 de abril de 1909 (113 años), tiene 12 título del Brasileirao. De esta forma, el cuadro brasileño vale hoy 72.25 millones de euros.