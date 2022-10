Un duro golpe recibió este martes Alianza Lima, porque cayó en su visita a César Vallejo, y de paso se complicó en la lucha por el título del Torneo de Clausura de la Liga 1.

Los íntimos no pudieron mantener la racha con el entrenador Chicho Salas a la cabeza, y se fueron con las manos vacías, situación que provocó la alegría de José Guillermo del Solar.

El Chemo, muy identificado con Universitario de Deportes, festejó con todo la victoria, incluso sus celebraciones se viralizaron en las redes sociales, y el ex DT de la selección peruana explicó su sentir.

"No pasó nada. Yo jugué en Universitario desde los 10 años y, para mí, el rival de toda la vida va a ser Alianza Lima", dijo acerca de su eufórico festejo.

Luego, Del Solar explicó que "César Vallejo es mi club, he estado en San Martín, donde tengo mucho cariño; luego en Sporting Cristal, en dos ocasiones, también hay afecto; y veo a Alianza Lima como el rival de siempre. El ‘Gato’ Cuéllar me enseñó que podíamos perder con cualquiera, pero no contra ellos".

Odio a Alianza

José Guillermo del Solar no se quedó ahí, porque profundizó que siempre le quiere ganar a Alianza Lima, esté donde esté.

"Cada vez que jugamos ante Alianza, para mí, es un partido distinto, diferente, yo lo veo así. Si es que no le gustó a ‘Chicho’, le pido disculpas. Pero ellos celebran ante la Universitario de alguna manera y yo, siendo de la ‘U’, cada vez que me toque contra Alianza, al equipo que me gusta ganarle es a ellos. Se dio así, hemos ganado, hay que disfrutarlo", comentó.

"Así como cuando voy a Matute soy el más insultado de todos, ahora me tocó festejar a mí. Simplemente celebré en la banca, mirando a la tribuna, todo con respeto, no hice ningún gesto obsceno ni malcriado. Solo festejé la victoria de mi equipo", cerró el Chemo.