El gavilán del norte no pudieron romper su maleficio ante los cusqueños de oro.

Cusco FC sumó un punto de oro para seguir en la lucha de lograr el campeonato del Torneo Apertura, a pesar de que ambos no hicieron nada en los 90 minutos.

Sin embargo, una vez más UTC de Cajamarca perdieron una oportunidad de sumar un triunfo en el estadio Héroes de San Román. Con este resultado los dirigidos por Marcelo Grioni no ganan desde hace 4 duelos, con tan solo un gol a favor en la Liga 1.

Por su parte, los cusqueños de oro siguen peleando por estar en los primeros lugares, y ahora en la próxima fecha se medirán ante FBC Melgar.

PREVIA UTC VS. CUSCO FC:

UTC recibirá a Cusco FC este lunes 27 de marzo a las 15:00 hrs (hora peruana), en el estadio Héroes de San Ramón. Partido válido por la reprogramación de la fecha 1 del Torneo Apertura Liga 1 - 2023.

La escuadra de los Gavilanes no la viene pasando bien, acumula tres encuentros sin ganar (dos derrotas y un empate) y lo peor de todo, es que no ha podido marcar en esa racha negativa. Debido a estos sucesos los dirigidos por Marcelo Grioni se va quedando en el fondo de la tabla, hasta ahora Facundo Peraza, Gaspar Gentile y Rely Fernández no han podido brillar

Por otro lado, Los aurinegros se mete de lleno a la lucha por el primer puesto, luego de darle una tremenda goleada de 3-0 a Carlos A. Mannucci, donde la gran figura fue Abdiel Ayarza, quien marcó un doblete en dicho duelo. Pero no podrá estar presente ante los cajamarquinos, porque se encuentra con la Selección de Panamá por la fecha FIFA que hay. José Fajardo tampoco estará disponible para los cusqueños de oro.

MARCADOR UTC VS CUSCO FC:

¿A qué hora juega UTC vs. Cusco? El partido entre UTC y Cusco FC está programado para el lunes 27 de marzo a las 15:00 horas de Perú. Revise los horarios en el resto de Sudamérica y México. México: 14:00 horas Colombia, Ecuador, Perú: 15:00 horas Bolivia, Paraguay, Venezuela: 16:00 horas Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 17:00 horas ¿Dónde ver el UTC vs. Cusco? UTC vs. Cusco FC será transmitido EN VIVO por la señal de Liga 1 MAX y vía streaming a través de Liga 1 Play.