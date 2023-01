¿Directv Sports no transmitirá la Liga 1?: Daniel Kanashiro explicó la polémica en redes sociales

El fútbol peruano desde su formato nuevo, donde está saliendo del Consorcio GOLPERU, para poder popularizar el producto, evitando algún supuesto monopolio. Este hecho en el papel es claro, pero a la hora de intentar explicarlo, está generando muchas dudas al respecto.

Por ende, cuando se le consultan por estos temas a interlocutores de los nuevos "canales" que estarán realizando la transmisión de la Liga 1, no pueden dar soluciones y dejan dudas. Ahora pasó con el relator peruano, Daniel Kanashiro.

A quien se le preguntó por el inicio del torneo local, y cómo sería la metodología por parte del medio de comunicación donde él trabaja, el cual fue presentado con bombos y platillos, como nuevo difusor. Contestando El Chino, con una aseveración casi peligrosa: "DSports no va a transmitir la Liga 1".

Esto no gustó para nada en los hinchas, quienes dijeron que estaban ejecutando una publicidad engañosa, digna de poder denunciar. Aquellos que emocionados habían contratado el servicio, se sentían tocados. Y muy pronto, llegó la aclaración por parte del periodista deportivo, quien mencionó.

El mensaje para calmar las críticas fue claro: "Para aclarar. La Liga 1 ha creado un canal por dónde va a transmitir los partidos, es más, ya la publicidad está en distintos medios, ese canal se podrá ver por DirecTV como plataforma y en otras como Best Cable y más. No confundir DSports que es un canal con DirecTV plataforma". Esperemos que se mejore en la comunicación desde VIDENA, así el hincha no sufre como hace poco con esta desinformación.