Uno llegó para darle peso en el mediocampo al equipo que hace 10 años no logra ser campeón nacional, el otro busca una revancha para demostrar su vigencia con el cuadro que ama. Rodrigo Ureña, de nacionalidad chilena, estuvo picante en el partido contra Sporting Cristal.

Ahí se vio la cara, frente a frente, con el capitán del cuadro de Tiago Nunes, y no se guardó absolutamente nada. Lo que cuentan las fuentes cercanas a ambos conjuntos, es que hubo roces constantes entre los dos profesionales. Yoshimar Yotún no se quedó atrás para nada.

El Diario Líbero revela cómo fue el roce entre Yoshi y el Pitbull, ambos dueños de sus zonas, tanto en la "U" como en SC: "Se trata de Yoshimar Yotún del cuadro rimense y de Rodrigo Ureña de la 'U', quienes se encontraron en pleno compromiso debido a la vehemencia del chileno y al ímpetu del volante de la Selección Peruana".

De la misma forma, se puede notar en el material gráfico, tomado por un colega de profesión. A quien se le da los créditos respectivos: "De acuerdo con las imágenes del fotógrafo Alex Melgarejo, ambos se acercaron cara a cara para 'resolver' el dilema, que afortunadamente terminó en ese instante, pero dejó un precedente de lo fuerte que estuvo el partido".

Finalmente, el mediocampista ex Deportes Tolima, no se quedó satisfecho tras discutir con el convocado por Ricardo Gareca en la Selección Peruana. También todo otro preferido: "Pero Yoshimar Yotún no fue el único en confrontar a Rodrigo Ureña, pues pasó algo similar con Brenner Marlos, lo cual evidenció la implacable personalidad del chileno en la 'marca', así como la respuesta de los 'celestes'". La Liga 1, esta temporada promete mucho.