Rodrigo Vilca se convirtió en nuevo jugador de Universitario de Deportes por toda la temporada 2022 de la Liga 1. El atacante nacional llegó a préstamo del Newcastle United Sub-23, equipo donde no tuvo la continuidad deseada, y ahora su principal reto será conseguir la estrella 27 con el equipo crema. Sin embargo, aficionados de otros equipos le recordaron al futbolista cuando confesó ser hincha de Alianza Lima.

"Yo soy hincha de Alianza, también soy profesional como tú lo dices, y donde me toque uno tiene que hacerlo de la mejor manera. No por el hecho de que seas de un equipo, en el otro equipo que es rival, no vas a entrenar, no vas a hacer las cosas bien. Siempre tienes que ser profesional en ese aspecto", reveló el exjugador de Deportivo Municipal en una entrevista para GOLPERÚ hace un tiempo atrás.

En ese sentido, varios usuarios a través de sus redes sociales aprovecharon el momento para recordar el día en el que Rodrigo Vilca confesó su hinchaje por Alianza Lima. "Rodrigo Vilca confiesa su hinchaje por Alianza Lima. Como profesional que es, seguro le irá bien EN LO PERSONAL ;), y ojalá pronto pueda cumplir su sueño de jugar en el equipo de sus amores", fue lo que publicó uno de los usuarios en su cuenta de Twitter.

Finalmente, Universitario de Deportes fue el equipo que Rodrigo Vilca eligió para continuar con su carrera futbolística, por lo que en los últimos días, el club merengue tramitó sus papeles con el tiempo justo, para concretar el préstamo. Es muy probable que tenga un lugar asegurado en el equipo de Álvaro Gutiérrez, pero habrá una competencia sana por el puesto, con jugadores como Piero Quispe y Hernán Novick.