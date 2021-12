El fútbol peruano está de regreso, se conocen las fechas por completo. Pero hay un detalle que no se había contemplado hasta ahora.

Los equipos de la "Liga 1" ponen sus cargas en marcha para hacer lo mejor posible en la temporada 2022. Las instituciones del fútbol peruano se vienen comportando a la altura debida, porque empezaron mucho tiempo antes sus trabajos precompetitivos.

No obstante hay un detalle que hasta el momento no se ha tocado seriamente. Porque todos los cuadros que conforman el campeonato descentralizado, están armando sus plantillas con nombres importantes. Sin embargo, no se conocía por información exacta hasta cuándo pueden reforzarse

El periodista deportivo peruano, Ricardo Figueroa, dejó un dato considerable en su cuenta de Twitter. Brindando la fecha exacta de cuando empieza el torneo, hasta cuándo podrán contratar los mismos. Y cómo será el tema de los nacionalizados, lo cual también le interesa demasiado al hincha promedio.

"Liga 1 arranca el viernes 21 de enero, pero los 18 equipos tienen hasta el viernes 25 de marzo para contratar e inscribir futbolistas. Si alguno está en proceso de nacionalización, tiene hasta esa fecha. Pero si juega antes de que salga la documentación, será extranjero todo 2022". Para tomar en cuenta muchachos.