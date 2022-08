Conociendo que el técnico argentino Marcelo Vivas no continuará en el cuadro de Ayacucho FC, se informó que el estratega colombiano Édgar Ospina lo reemplazará con el único objetivo de sacarlo de la zona de descenso en la que hoy se encuentra.

Contando con un plantel interesante, donde destacan Cristian Techera, Robert Ardiles y Nicolás Royón, el cuadro de Ayacucho FC hoy está en zona de descenso de la Liga 1. Ocupando la última casilla del acumulado con 15 puntos, Édgar Ospina es el designado para salvar al cuadro provinciano.

"Ya listo para viajar y asumir esa gran responsabilidad para tratar por todos los medios de sacar adelante esta situación. Mañana estoy llegando a Perú en horas de la noche, el jueves por la mañana tengo una reunión con la junta directiva y los jugadores. Queremos estar positivos al 100% para poder tener continuidad del fútbol profesional en Ayacucho", apuntó Édgar Ospina en declaraciones a Radio Ovación.

En esa línea, el técnico de 66 años también destacó que viene analizando al plantel de Ayacucho FC. Realizando un curioso comentario sobre su manera de trabajar, comentó que pasó tres días sin dormir.

"Llevo tres días que no duermo, viendo videos y no entiendo por qué el equipo está en esta situación y hay falta de resultados. Hasta los hinchas ya no están siguiendo al equipo. Debe de existir alguna fisura en algún lado. Soy conocedor de parte de ese plantel que se está jugando el prestigio de Ayacucho, hay grandes jugadores y debemos hacer una cirugía rápida para poder seguir", cerró en charla con Radio Ovación.

La siguiente prueba de Ayacucho FC será este sábado ante ADT de Tarma en condición de local. Luego tendrá un duro cotejo ante UTC de Cajamarca y después se medirá frente a Universitario de Deportes en condición de visitante.