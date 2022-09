El nombre de Bryan Reyna sigue sonando por estos días, y todo gracias a su gran actuación en el amistoso de la Selección Peruana ante El Salvador. Como se recuerda, el jugador del Cantolao debutó hace dos días en el segundo amistoso al mando de Juan Reynoso. En ese contexto, la presidenta del 'Delfín' fue consultada este miércoles sobre el jugador de 24 años, y sorprendió a muchos con algunas curiosas revelaciones.

Como se recuerda, el actual mediocampista del equipo del Callao, tuvo su paso por el Mallorca de la Tercera División de España, de donde fue despedido por indisciplina, según informó la agencia EFE en aquella oportunidad. Sin embargo, Gisella Mandriotti, presidenta del club chalaco, reveló la verdadera razón de su salida.

“Fue en temporada de la pandemia y había toque de queda. Como es un chico joven, tiene todo el derecho de divertirse, pero no divertirse de juerga, alcohol y mujeres. No. Sanamente, lo único que hizo fue es ir con un amigo a jugar Play Station. Lo que juegan los niños hoy en día para divertirse y entretenerse. Lamentablemente, se le pasó la hora del toque de queda y ahí los agarraron. No fue nada del otro mundo, no se fue de discoteca, a tomar ni con mujeres”, comentó la dirigente en una entrevista para Willax Deportes.

“Yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero conozco a Bryan, al igual que su familia. Sabemos que es una persona que tiene sus valores y principios muy marcados. Es tranquilo, introvertido, disciplinado. Ahora que ha alcanzado su sueño que es pertenecer a la selección peruana, no creo que en un descuido arruine todo lo que ha ganado”, agregó Gisella Mandriotti.

¿Cuánto vale el pase de Bryan Reyna?

De acuerdo con el portal Transfermarkt, el costo de la ficha del jugador de 24 años es de 300.000 euros. Su contrato con Cantolao vence en diciembre del 2023, aunque ya está en la órbita de Alianza Lima para la siguiente campaña. Esto último según el periodista