Carlos A. Mannucci dio una sorpresa con el nuevo fichaje que hizo. Luis Haquín, jugador de la selección de Bolivia, que además enfrentó a la ‘blanquirroja’ en estas Eliminatorias. El futbolista llega procedente del futbol chileno del club Deportes Melipilla, donde jugó durante todo el 2021 y ahora se mudó a Perú.

Antes este fichaje del futbolista al Carlos A. Mannucci, los hinchas bolivianos no están de acuerdo con esto y dijeron: “Los peruanos son alzados con su selección, pero a nivel de liga siguen por debajo de la nuestra, a no ser que el pago sea mucho mejor allá”, “Cómo te vas a ir a Perú. Su liga es la peor de Sudamérica. Ya ni te convocan a la selección”, “La liga peruana es muy mala, sobre todo en Libertadores. Alianza Lima lleva el récord de más partidos sin ganar en toda la historia de la Libertadores. Si así están los más grandes, qué será del resto”, dijeron los cibernautas.

Carlos A. Mannuccino habría sido la única opción de Luis Haquin, pues el Always Ready de su país también lo habría querido para la siguiente temporada, donde el cuadro del altiplano no solo jugará la liga boliviana sino también la Copa Libertadores, por lo que muchos no entienden el fichaje del jugador al club peruano.

Cabe resaltar que el último boliviano que llegó a jugar en el torneo peruano fue Henry Vaca quien estuvo en el 2019 en Universitario de Deportes de manera fugaz, pues no tuvo un gran desempeño en el conjunto ‘crema’ y por ese motivo no se le llegó a renovar el contrato en Ate. El futbolista jugó 9 compromisos con la casaquilla ‘merengue’ donde solamente tuvo 1 asistencia y ningún gol.