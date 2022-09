El próximo lunes arranca la fecha 13 del Torneo Clausura, y en Bolavip te detallaremos que jugadores no podrán jugar en esta jornada.

Este lunes 26 de agosto comenzará la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, donde uno de los partidos más destacados para esta jornada será el encuentro que sostendrán Alianza Lima vs. San Martín y el FBC Melgar vs. Binacional. No obstante, es importante recordar que para esta jornada son diecisiete los jugadores y cuatro los entrenadores que fueron castigados por la Comisión Disciplinaria de la FPF y se quedarán sin disputar la fecha 13 del Torneo Clausura.

Entre los equipos más representativos del fútbol peruano que presentarán bajas en esta fecha son; FBC Melgar con las bajas de Cristian Bordacahar para su choque ante Binacional. Por su parte, Alianza Lima no podrá contar con Hernán Barcos y Arley Rodríguez. Mientras que Sporting Cristal no podrá hacer uso de Gianfranco Chávez y Marcos Ortíz. Cabe resaltar que Universitario no tiene jugadores sancionados, pero si perderá a su técnico Carlos Compagnucci.

A continuación la lista completa de los sancionados para la jornada 13 del Torneo Clausura 2022:

Con una fecha:

Carlos Ascues (César Vallejo)

Jimmy Pérez (Sport Huancayo)

Josué Estrada (Cienciano)

Cristian Bordacahar (FBC Melgar)

Bernardo Cuesta (FBC Melgar)

Brandon Palacios (Carlos Stein)

Hernán Barcos (Alianza Lima)

Arley Rodríguez (Alianza Lima)

José Ramírez (A. Cantolao)

Jesús Castillo (A. Cantolao)

Luis Olivera (C. Mannucci)

Janio Pósito (Binacional)

Marcos Ortiz (Binacional)

Gianfranco Chávez (Sporting Cristal)

Joao Grimaldo (Sporting Cristal)

Francisco Duclós (Ayacucho FC)

DTS:

Carlos Compagnucci (Universitario)

Víctor Rivera (San Martín*)

Marcelo Grioni (UTC)

Jorge Pautasso (C. Mannucci)

A continuación, la programación completa de la próxima fecha del Torneo Clausura 2022:

Miércoles 28 de setiembre

13:15 horas - Cantolao vs. Carlos Stein- Estadio Iván Elías Moreno

15:30 horas - Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal- Estadio IPD

20:00 horas - Alianza Lima vs. San Martín- Estadio Alejandro Villanueva

Jueves 29 de setiembre

13:00 horas - Atlético Grau vs. Sport Boys - Estadio Municipal de Bernal

15:30 horas - Melgar vs. Binacional - Estadio Monumental UNSA

20:00 horas - Sporting Cristal vs. ADT Tarma - (Por confirmar)

Viernes 30 de setiembre

13:15 horas - Alianza Atlético vs. Universitario - Estadio Melanio Coloma

15:30 horas - UTC vs. César Vallejo - Estadio Héroes de San Ramón

19:00 horas - Carlos Mannucci vs. Ayacucho FC - Estadio Mansiche