Radio Ovación tuvo la oportunidad de conversar con una persona trascendental en este momento. La pandemia mundial por COVID-19 hace que las fuentes de fútbol peruano, no solo estén dentro del deporte. Si no hay que buscar un poco más allá, para conocer ciertos detalles.

En esta oportunidad el medio informativo estuvo en charla con el Ministro de Salud, Hernando Cevallos, quien desconoció al principio si la 'Liga 1' se jugaría de manera descentralizada como se anunció antes. Lo cual de por sí, ya es sorpresivo por cómo lo señaló. Acá sus palabras.

"Yo no he visto la decisión sobre ese tema. Que yo sepa no hemos sido consultados acerca que el torneo peruano se haga este año de manera descentralizada. No está ni en la agenda de evaluación, por eso no puedo opinar nada al respecto. No es que esté a favor o en contra, simplemente no está en la agenda. Al menos, a mi despacho eso no ha llegado". Comenzó señalando el encargado de la salud pública en nuestro país.

Y después, se refirió al próximo de la Selección Peruana: "Entendemos que el partido ante Ecuador es crucial, pero más crucial es que no se nos muera más gente. Hemos pasado de 26 mil a 88 mil contagiados. Me encanta el fútbol y me molesta no ver gente en los estadios, pero qué voy a hacer. Tenemos que mantener firmes estas medidas al menos hasta que baje la velocidad de la tercera ola". Ambos panoramas son bastante sombríos.