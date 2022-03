Universitario de Deportes no solo perdió el último fin de semana el 'Clásico Moderno', sino también perdió a uno de sus mejores jugadores que en lo que va de la temporada ha demostrado un buen nivel. Se trata de Luis Urruti, quien será baja por lo menos seis meses debido a una rotura de ligamentos en la rodilla. En ese sentido, el jugador merengue se pronunció al respecto en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo incondicional de los hinchas cremas.

“Después de haberme enterado de esta noticia dura, quiero agradecer a todas las personas que me han escrito. Agradecer a mi esposa y a mi hijo, a toda la dirigencia del club, al doctor, al cuerpo técnico y a mis compañeros por su gran apoyo", dice el mensaje publicado por el atacante 'charrúa' en sus redes sociales.

"A los hinchas, que día a día me demuestran su cariño y con su aliento me dan aún más fortaleza. Me voy a levantar y voy a volver más fuerte que nunca, con las mismas ganas de siempre. ¡Gracias a todos! ¡Y dale U!”, finaliza el mensaje de Luis Urruti publicado en su cuenta oficial de Facebook.